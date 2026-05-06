11 maja ruszy tegoroczna odsłona egzaminu ósmoklasisty. O czym muszą pamiętać uczniowie i ich rodzice? Jakie błędy mogą być kosztowne i dlatego lepiej ich unikać? W poniższym tekście zebraliśmy najważniejsze informacje i kluczowe terminy związane z egzaminem ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty 2026: trzydniowy sprawdzian wiedzy i umiejętności

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w tym roku w dniach 11-13 maja . Każdego dnia uczniowie będą rozpoczynać sprawdzanie swojej wiedzy o godz. 9.

W poniedziałek 11 maja uczniowie zmierzą się z językiem polskim, a dzień później z matematyką. Na koniec 13 maja podejdą do testu z języka obcego nowożytnego - w większości przypadków będzie to język angielski.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 150 minut. Zmagania z matematyką będą o 25 minut krótsze. Najmniej czasu uczniowie będą mieli na język obcy nowożytny - 110 minut.

Dla uczniów, którzy nie będą mogli podejść do egzaminu w maju, dostępny jest termin dodatkowy - 8-10 czerwca.

Kiedy ósmoklasiści poznają wyniki egzaminu?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty trafią do uczniów 3 lipca. Dotyczy to zarówno osób zdających w terminie majowym, jak i tych, którzy skorzystają z terminu dodatkowego.

Jakie przedmioty można wnieść do sali egzaminacyjnej?

By uniknąć stresu i niepotrzebnego zamieszania, uczniowie powinni pamiętać, że do sali egzaminacyjnej można wnosić tylko ściśle określone przybory.

"Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)" - wyjaśnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Na egzamin z matematyki należy przynieść linijkę. Co ważne - uczniowie nie mogą używać ołówków. Wszystkie rysunki trzeba wykonywać długopisem.



Co ważne, do sali egzaminacyjnej nie można wnosić telefonów komórkowych.

"Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych" - czytamy w wytycznych przygotowanych przez CKE.

Ósmoklasista powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość - np. legitymację szkolną. Jeżeli nie będzie miał przy sobie żadnego dokumentu, jego tożsamość może w razie potrzeby potwierdzić wychowawca lub inny nauczyciel.

W jakich sytuacjach egzamin może być unieważniony?

Koszmarem każdego ucznia jest sytuacja, w której jego egzamin zostaje unieważniony. Jakie zachowania mogą do tego doprowadzić?

CKE wyjaśnia, że decyzję ws. unieważnienia egzaminu konkretnemu uczniowi podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Może to zrobić, gdy ósmoklasista zostanie przyłapany na niesamodzielnym rozwiązaniu zadań lub wniesieniu niedozwolonych przedmiotów do sali (telefonu, pomocy naukowych itp.).

Warto pamiętać również o tym, że egzamin danego ucznia może zostać unieważniony, gdy będzie on przeszkadzał swoim kolegom w rozwiązywaniu zadań.

Co dzieje się z uczniem, którego egzamin został unieważniony? Jeżeli do takiej sytuacji doszło w terminie głównym, ma on szansę na powtórne podejście do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Jeżeli wtedy ponownie złamie zasady i jego praca zostanie znów unieważniona, będzie miał wynik 0 proc. z danego przedmiotu. Z pewnością znacząco utrudni mu to dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Nagłe zagrożenie w dniu egzaminu ósmoklasisty. Jak wyglądają procedury?

CKE przygotowała też zasady na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą mieć miejsce w szkole w dniu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

"W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa ten egzamin i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby" - wyjaśniono. Później decyzję ws. dalszego przebiegu tego egzaminu podejmuje szef Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W wytycznych przewidziano również sytuację, gdy dotarcie na czas na egzamin ósmoklasisty utrudnia uczniom wyjątkowo zła pogoda lub duże korki (np. z powodu wypadku lub karambolu). "Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zawiesić egzamin z danego przedmiotu i poczekać na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej" - tłumaczy CKE.

Co w sytuacji, gdy uczeń będzie miał problemy zdrowotne i przerwie pisanie?

CKE przygotowała się również na scenariusz, gdy uczeń przerwie pracę z arkuszem z powodu problemów zdrowotnych lub przyczyn losowych. W takiej sytuacji przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma dołączyć jego pracę egzaminacyjną do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

"Praca egzaminacyjna nie jest przekazywana do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym" - wyjaśniono.

Dyrektor szkoły informuje o sytuacji rodziców. Co ważne, mają oni prawo zdecydować, że praca ich dziecka powinna zostać sprawdzona i oceniona.