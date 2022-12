​Kolekcja Muzeum Narodowego w Lublinie powiększyła swoje zbiory o 4 obrazy trzech polskich artystek. Na zakup dzieł przeznaczono ponad milion złotych. Wszystko dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Olga Boznańska - Portret kobiety / Muzeum Narodowe w Lublinie /

Malarki, których dzieła zakupiło muzeum, to jedne z najważniejszych postaci sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku. Są to: Olga Boznańska, Mela Muter i Alicja Halicka.

Na tle pozostałych obrazów wyróżnia się "Portret kobiety" Olgi Boznańskiej powstały około 1908 roku. Ta znakomita kompozycja należy do najlepszych w dorobku jednej z najbardziej uznanych polskich malarek przełomu poprzednich stuleci. To właśnie za to dzieło zapłacono najwięcej, bo 485 tysięcy złotych.

Kolejne dwa nowe nabytki, wykonane techniką olejną na desce, to dzieła Meli Muter. Za pejzaże "Snopki siana" (powstał około 1938 roku) i "Rodan" (około 1945 rok) trzeba było zapłacić odpowiednio 360 i 265 tysiące złotych. Pejzaże te w pełni ukazują oryginalne cechy spuścizny pejzażowej Muter z lat 30. i 40.

Kompozycje przedstawiają odmienne ujęcia położonej na południu Francji, w okolicach Awinionu, malowniczej doliny Rodanu, która przez wiele lat była dla malarki źródłem inspiracji, a w czasie II wojny światowej miejscem, w którym szukała schronienia.

/ Muzeum Narodowe w Lublinie /

/ Muzeum Narodowe w Lublinie /

Czwarte z nabytych dzieł to "Macierzyństwo" Alicji Halickiej, również wykonane techniką olejną na desce. Obraz pochodzi z 1925 roku i jest wart 27 tysięcy złotych. To świetny przykład realizacji motywu rodzajowego, bezpośrednio nawiązującego do osobistych doświadczeń artystki. Intymny w charakterze, niewielkich rozmiarów obraz cechuje się idealnie wyważoną kompozycją, a także wysmakowaną kolorystyką.

/ Muzeum Narodowe w Lublinie /

Zakupione prace Meli Muter i Alicji Halickiej są pierwszymi przykładami ich twórczości w kolekcji lubelskiego Muzeum Narodowego. Strategia budowania zbiorów zakłada taki sposób rozwijania kolekcji malarstwa polskiego, aby w przyszłości stała się możliwie kompletną panoramą sztuki polskiej.

Nowe obrazy można oglądać na specjalnej wystawie zorganizowanej w siedzibie głównej muzeum w Galerii im. Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego. Pokaz nabytków jest okazją do zaprezentowania trzech interesujących postaci kobiet malarek.

Autorki prac łączy zbliżony czas życia i twórczości, a także dwa istotne w ich biografiach miasta: Kraków, jako miejsce urodzenia, oraz Paryż - miejsce zamieszkania i działalności artystycznej.