Wystawę poświęconą twórczości wybitnego polskiego marynisty - Włodzimierza Nałęcza planuje w przyszłym roku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Zwracamy się o pomoc do osób, które w swoich zbiorach prywatnych lub zasobach galerii i domów aukcyjnych, mają prace tego artysty i chcieliby pokazać je szerokiej publiczności - mówił dr Monika Jankiewicz-Brzostowska.

Łodzie na plaży, Włodzimierz Nałęcz / Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku /

Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległy obie pracownie artysty: w Warszawie i w Lisim Jarze na Wybrzeżu oraz znaczna część jego dorobku. W ramach akcji "Włodzimierz Nałęcz poszukiwany!" Muzeum Morskie szuka obrazów, rysunków oraz grafik Nałęcza.

Jego akwaforty przez lata były wykorzystywane jako ilustracje w przedwojennym miesięczniku "Morze". Artysta był też kierownikiem artystycznym czasopisma "Bandera Polska"

Wystawa, która potrwa od 25 maja do 3 września ma w sposób możliwie pełny zaprezentować widzom spuściznę Włodzimierza Nałęcza.

Przedstawimy prace ze zbiorów własnych NMM, część dzieł będzie pochodzić z innych polskich muzeów, a także z prywatnych kolekcji. Wystawie, jak co roku, towarzyszyć będzie katalog - mówi dr Monika Jankiewicz-Brzostowska, kuratorka wystawy.

W ostatnim czasie Narodowe Muzeum Morskie kupiło obraz Nałęcza z 1922 przedstawiający fiordy.

Artysta studiował na Akademii w Petersburgu pod okiem Iwana Ajwazowskiego, uchodzącego za wielki autorytet i sławę w dziedzinie marynistyki, a potem także pod kierunkiem twórców norweskich Adelsteena Normanna i Hansa Dahla, którzy malowali fiordy skandynawskie. Naśladując ich manierę i odwołując się do własnych doświadczeń podróżniczych (...)malował te regiony w sposób bardzo realistyczny, starannie oddając szczegóły. Po I wojnie światowej malując Wybrzeże rozluźnił taki sposób malowania bardziej czerpiąc z doświadczeń impresjonistów i postimpresjonistów i skupiając się na oddziaływaniu światła - mówi kurator.

Będzie to już dwudziesta, jubileuszową ekspozycja z cyklu "Polscy artyści o morzu".

Instytucje i kolekcjonerów, którzy chcieliby wypożyczyć na czas trwania wystawy prace Nałęcza, Muzeum Morskie zaprasza do kontaktu e-mail: sztuka1@nmm.pl do 15 marca 2023 roku.

Dzieła należące do osób prywatnych będą opisane w katalogu wystawy jako pochodzące z kolekcji prywatnej lub własność konkretnego kolekcjonera - w zależności od woli właścicieli. Ze względu na konieczność przygotowania fotografii i not muzeum chce wypożyczyć obrazy nie później niż w marcu.

Włodzimierz Nałęcz urodził się 5 lutego 1865 r. w Kijowie. W latach 1885-93 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, specjalizując się w malarstwie pejzażowym w pracowniach Iwana Ajwazowskiego i Lwa Lagorio. Następnie odbywał podróże stypendialne do Belgii, Szwecji, Norwegii i Anglii. Studiował również przez krótki czas w Düsseldorfie. Mieszkał w Paryżu, a od 1906 roku w Warszawie.

W 1909 popłynął statkiem wzdłuż Wisły aż do Gdańska, by poznać wybrzeże Bałtyku. w ramach przygotowań do malowania obrazu "Bitwa pod Oliwą". Od tego czasu poświęcił się szerzeniu wiedzy o polskim morzu. Po zakończeniu I wojny światowej pisał "Listy z polskiego brzegu" do "Kuriera Warszawskiego", a potem do "Rzeczpospolitej".

W 1919 r. jako delegat rządu Rzeczpospolitej uczestniczył w wytyczaniu granicy państwowej w okolicy jez. Żarnowieckiego. W 1920 r. zakupił posiadłość w Lisim Jarze w pobliżu latarni morskiej w Rozewiu, gdzie wybudował willę i pracownię na plaży. Tam przez cały okres międzywojenny prowadził letnie kursy pejzażu marynistycznego. Współorganizował Ligę Żeglugi Morskiej, później przekształconą w Ligę Morską i Rzeczną. Był autorem książek ilustrowanych reprodukcjami jego rysunków i obrazów. Malarz zmarł 12 września 1946 r. i został pochowany w Jeruzalu pod Skierniewicami.