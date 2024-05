Miasto Lublin zawarło umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26. Placówka powinna być gotowa w ciągu 3 lat i zapewni możliwość kompleksowej edukacji dla ponad 300 uczniów.

Wizualizacja nowej szkoły / Lublin.eu / Materiały prasowe

Budowa nowej szkoły zapewniającej kompleksową edukację specjalną dla ponad 300 uczniów to obecnie jeden z naszych priorytetów w sferze zadań oświatowych. Zbudujemy szkołę o wysokim standardzie, w zielonym i przyjaznym miejscu, która zapewni znakomite warunki dla uczennic i uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami nie tylko z Lublina, ale i regionu. Zawarta umowa z wykonawcą i przyjęty tryb inwestycyjny w formule zaprojektuj i wybuduj, pozwoli nam na sprawną i szybką budowę - powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Budynek powstanie przy ul. Hanki Ordonówny 4. Znajdą się tam wyodrębnione pomieszczenia, infrastruktura sportowo-rekreacyjna i odpowiednio urządzone tereny zielone. Inwestycja zakłada, że szkoła będzie częściowo podpiwniczona z trzema kondygnacjami naziemnymi. Planowana powierzchnia użytkowa szkoły wyniesie niemal 8,5 tys. m2, zaś powierzchnia zabudowy 2,8 tys. m2.

Wejście główne znajdzie się od strony ul. Pogodnej i będzie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia jadalni, sali do gier stołowych, sali fitness i siłowni powinny ponadto posiadać możliwość wyjścia na taras. Obiekt ma być dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci niewidomych i niedowidzących, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Wizualizacja nowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 / Lublin.eu / Materiały prasowe

Zakłada się, że klasy będą liczyły od 4 do 16 uczniów, stąd część sal dydaktycznych powinna mieć możliwość podziału mobilnymi ściankami. Wszystkie pracownie powinny zostać tak zaprojektowane, by mogły z nich korzystać dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Nowa szkoła to również pracownie, świetlice, nowe szatnie, zespół pomieszczeń sportowych z salą gimnastyczną, posiadającą widownię z 200 miejscami siedzącymi. Do tego siłownia, sala fitness, sala do gier stołowych i mała sala gimnastyczna dla dzieci młodszych.

W budynku przewidziano także miejsce na pomieszczenia administracyjne, bibliotekę z czytelnią i magazynem, zespół pomieszczeń opiekuńczych z gabinetami psychologa, pedagoga, stomatologa, pielęgniarki, część socjalną dla pracowników, a także zespół pomieszczeń rewalidacyjno-terapeutycznych.

Zgodnie z zawartą umową o wartości 54,7 mln zł wykonawca ma czas na zaprojektowanie i wybudowanie nowej szkoły do końca czerwca 2027 r.

Na zadanie "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie w latach 2023-2027" Miasto Lublin zawarło z Wojewodą Lubelskim umowę na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, która zakłada dofinansowanie kwotą ponad 64 mln zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 80 mln zł.

Aktualnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka, do której uczęszcza łącznie ponad 300 uczniów, mieści się w trzech lokalizacjach: w siedzibie przy ul. Bronowickiej, w dodatkowej lokalizacji przy ul. Krochmalnej oraz w Szkole Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera przy ul. Kurantowej.