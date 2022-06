Nie w weekendy, ale codziennie ma być czynny Słoneczny Wrotków. Kompleks basenów przy Zalewie Zemborzyckim otwarty zostanie już w najbliższy poniedziałek (27.06). Na terenie ośrodka może przebywać jednocześnie ok. 2400 osób. W tym roku za bilety trzeba płacić dużo więcej niż w sezonie 2021 - podaje portal lublin.naszemiasto.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Weekend (25-26.06) będzie ostatnim, podczas którego ośrodek Słoneczny Wrotków ma być otworzony w formule "przedsezonowej". Z kompleksu basenów będzie można korzystać od godz. 11:00 do godz. 19:00.

Zmienią się godziny korzystania z basenów

Będą czynne od godz. 9:00 do godz. 20:00.

Jak informuje Miłosz Bednarczyk, rzecznik MOSiR "Bystrzyca", takie godziny będą obowiązywały w lipcu. W sierpniu ulegną one skróceniu ze względu na wcześniejszy zachód słońca. Wtedy z kompleksu basenów będzie można korzystać do godz.19:00 - przekazał Miłosz Bednarczyk

Nowe atrakcje dla odwiedzających ośrodek

Pierwsza to piaszczyste boisko do siatkówki - obok basenów - z pełną infrastrukturą i krzesełkami dla widzów. Drugą jest parking dla rowerów na terenie kompleksu. Dzięki temu rowerów nie trzeba będzie zostawiać na ogólnodostępnym parkingu, ale tuż obok basenów.

Droższe bilety

Dorośli za wejściówkę płacą 35 zł. To o 14 zł więcej niż rok temu. Bilety dla uczniów (dla tych, którzy nie przekroczyli 18 roku życia i okażą legitymację szkolną - to 23 zł (było 14 zł) a dzieci do ukończenia 7 lat - 12 zł (o 5 zł więcej niż w 2021 r.). MOSiR przekonuje, że Słoneczny Wrotków jest "najtańszym kompleksem basenów w Polsce".

Tegoroczny sezon Słonecznego Wrotkowa potrwa na pewno do ostatniego weekendu sierpnia (27-28.08).