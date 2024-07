21-latka została ranna po tym, jak łoś wtargnął wprost pod jej samochód. Do wypadku doszło wczoraj po g. 21. w okolicy Macoszyna Dużego na Lubelszczyźnie. Kobieta próbowała uniknąć zderzenia i wjechała do rowu. Łoś przeżył i uciekł do lasu, a za nim podbiegł malutki york.