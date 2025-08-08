Nawet 8 lat więzienia grozi Białorusinowi, który chciał współpracować z KGB przeciwko Polsce. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Artsiomowi K.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Śledczy ustalili, że Artsiom K. w grudniu 2024 r. w Warszawie zgłaszał gotowość do działania na rzecz białoruskich służb przeciwko Polsce. Chodziło o białoruski Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB).

Mężczyzna chciał brać udział w akcjach dywersyjnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Deklarował też, że może prowadzić działalność wywiadowczą.



Jakie dane chciał zbierać Artsiom K.?

Artsiom K. proponował, że będzie przekazywał dane o rozmieszczeniu infrastruktury krytycznej i przebywających w naszym kraju Białorusinach.

Białorusin został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w grudniu 2024 r. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy.

Jaka kara grozi niedoszłemu szpiegowi?

Mężczyźnie postawiono zarzut nieudolnego usiłowania zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP. Został też tymczasowo aresztowany.

Artsiomowi K. grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Akt oskarżenia w jego sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Białymstoku.