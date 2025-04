Górnicy z kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie demonstrują. We wtorek w południe pracownicy zakładu zebrali się na placu Litewskim w Lublinie, skąd ruszyli w kierunku siedziby wojewody. Domagają się jasnego określenia przyszłości kopalni, która ich zdaniem jest zagrożona.

Górnicy z Bogdanki boją się, że wydobycie węgla będzie ograniczane, co automatycznie będzie skutkować likwidacją miejsc pracy.

Spotkaliśmy się z arogancją, lekceważeniem i wręcz pychą rządu. Ludzie są wściekli, my jesteśmy źli - usłyszał od jednego z demonstrujących obecny na miejscu reporter RMF FM Dominik Smaga.

Jeżeli perspektywa 2035 r. to jest 2 mln ton (wydobycia - red.), to to jest likwidacja zakładu pracy - powiedział inny uczestnik protestu.

To wszystko wskazuje na to, że bardzo już niedługa przyszłość przed nami - uważa inny górnik.

Protestujemy przeciwko wszelkim działaniom zmierzającym do tego, że Bogdanka miałaby tracić niezależność organizacyjną i decyzyjną. Mamy nadzieję, że nasz protest zostanie wysłuchany - przyznawał naszemu reporterowi pracownik Bogdanki.

Górnicy zamierzali przejść z placu Litewskiego Krakowskim Przedmieściem przed siedzibę wojewody. Zapowiadają, że jeżeli ich akcja nie przyniesie skutku, gotowi są do kolejnych protestów.

Rządzący deklarują, ale górnicy protestują

Minister przemysłu Marzena Czarnecka deklarowała po niedawnym spotkaniu z górnikami, że Kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka nie będzie likwidowana.

Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki dodawał, że nie ma planów wykupu kopalni przez Skarb Państwa. Rząd deklaruje również wsparcie dla regionu w kontekście transformacji energetycznej, sugerując młodym alternatywne ścieżki zawodowe, np. w logistyce czy technologiach podwójnego zastosowania.

Rozmowy o przyszłości Bogdanki nasiliły się po styczniowym proteście głodowym czterech związkowców, sprzeciwiających się podporządkowaniu kopalni koncernowi Enea i jej ewentualnej likwidacji.

Wiceminister Kropiwnicki podkreślił, że w perspektywie 10-15 lat kopalnia jest bezpieczna, a spekulacje o jej likwidacji są "absolutnym kłamstwem".

Choć władze zapewniają o stabilności Bogdanki, związkowcy są sceptyczni.

Przewodniczący Związku Zawodowego "Przeróbka" Jarosław Niemiec obawia się, że transformacja energetyczna będzie jedynie "pobożną nadzieją", a kopalnia może napotkać problemy ze zbytem węgla.