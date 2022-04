​Zamiast dwóch szpitali, jeden. Od dzisiaj formalnie połączono dwa lubelskie szpitale. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przejął Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzkim im. Jana Bożego wraz z całym jego majątkiem. Fuzja szpitali należących do samorządu województwa doprowadziła do utworzenia największej placówki medycznej w regionie. Łączna wartość umów z NFZ po połączeniu obu szpitali to 312 mln zł.

Zależało nam na utworzeniu jednej dużej placówki zarządzanej z pozycji jednego managera, który będzie w stanie zwiększyć jakość usług, dostępność, a zarazem zmniejszyć zadłużenie, które postępuje od wielu lat. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy już mogli mówić o pierwszych efektach tego połączenia - mówił marszałek Jarosław Stawiarski. Co da połączenie? Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, po połączeniu będzie największą placówką służby zdrowia w regionie. W jego skład będzie wchodziło 38 oddziałów, Centralny Trakt Operacyjny, cztery izby przyjęć oraz bloki operacyjne zlokalizowane przy al. Kraśnickiej, ul. Herberta, ul. Biernackiego i ul. Lubartowskiej. Efektywniejsze wykorzystanie aparatury medycznej i sprzętu oraz podwójna kadra lekarska i pielęgniarska to nasz wspólny potencjał. Żaden z obecnie funkcjonujących oddziałów w łączonych szpitalach nie zostanie zlikwidowany, zmiany mogą dotyczyć jedynie lokalizacji - dodał Piotr Matej, dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej. Po połączeniu szpital będzie dysponował 1083 łóżkami. Na koniec marca 2022 roku zatrudnienie wynosi 2573 etaty, w tym lekarze, lekarze rezydenci i stażyści - 535, pielęgniarki - 804, położne - 204. W następstwie fuzji wszyscy pracownicy szpitala im. Jana Bożego przechodzą do szpitala im. Wyszyńskiego. Plany nowej placówki Nowa placówka ma bardzo ambitne plany dotyczące inwestycji, która wyniesie łącznie 300 mln zł. Ponad 100 mln zł zostanie wydane na powstanie Regionalnego Centrum Pulmonologii w placówce przy ul. Herberta, a blisko 76 mln zł będzie kosztować utworzenie nowego bloku zabiegowo-anestezjologicznego w szpitalu przy al. Kraśnickiej. Finalnie szpital będzie zarządzany przez trzyosobowy zespół. Zastępcą dyrektora Mateja został Tadeusz Duszyński, dotychczasowy dyrektor szpitala im. Jana Bożego, a dyrektorem ds. lecznictwa pozostaje dr n. med. Małgorzata Piasecka. Niewątpliwie na decyzję o połączeniu dwóch szpitali wojewódzkich miała także wpływ pogarszająca się od lat sytuacja finansowa obu placówek. Rokrocznie generowana strata zwiększa zadłużenie, które sięga obecnie ponad 500 mln zł łącznie. Nowy szpital będzie miał możliwość znacznego zmniejszenia kosztów finansowych, poprzez m.in. większe możliwości renegocjacji dotychczasowych oraz negocjacji nowych umów kredytowych i pożyczkowych. Silniejsza będzie również jego pozycja negocjacyjna z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wymiernym efektem tych procesów będzie poprawa płynności finansowej i rentowności, co ma doprowadzić do osiągnięcia przez szpital zrównoważonego wyniku finansowego w 2025 roku. Zobacz również: 179 projektów w IX edycji budżetu obywatelskiego Lublina

