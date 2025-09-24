"Miasto movie" wraca po wakacyjnej przerwie. Inicjatywa lubelskiej instytucji Warsztaty Kultury to autorski cykl pokazów filmowych. Tym razem tematem przewodnim będą media.

Lubelska instytucja Warsztaty Kultury zaprasza na darmowe pokazy filmowe / Shutterstock

Jak informuje miasto Lublin za pośrednictwem swojej strony internetowej, pokazy w ramach cyklu "Miasto movie" wracają po wakacyjnej przerwie.

Zaplanowane na najbliższe miesiące seanse łączy jedno - szeroko rozumiany świat mediów.

"Rola i znaczenie mediów zmieniają się dziś bardzo dynamicznie, na co wpływ ma chociażby rozwój technologiczny, pojawienie się sztucznej inteligencji, ogromna konkurencja w walce o uwagę i skupienie odbiorcy itd. Część z tych zmian ma charakter pozytywny np. szybkość informacji czy ich globalny zasięg. Część niestety już niekoniecznie. Żyjemy bowiem w erze fake newsów, dezinformacji, niekontrolowanego zalewu treści (w tym tych generowanych przez AI), gdzie bardzo trudno wyłowić rzetelne i sprawdzone informacje. Kino stara się nadążyć za tymi zmianami i uchwycić ich istotę. W naszym cyklu zaprezentujemy zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne, ale też tradycyjnie postaramy się pokazać wiele gatunków, balansując śmiech i powagę" - informują organizatorzy.

Program na październik 2025 :

1 października 2025, godz. 19.00 - "The Social Network", reż David Fincher, czas 120’, 2010 r.

8 października 2025, godz. 19.00 - "Zawód: Dziennikarz", reż. Ron Howard, czas 112’, 1994 r.

15 października 2025, godz. 19.00 - "Gorący temat", reż. Jay Roach, czas 108’, 2019 r.

22 października 2025, godz. 19.00 - "C’mon C’mon", reż. Mike Mills, czas 108’, 2021 r.

29 października 2025, godz. 19.00 - "Sieć", reż. Sidney Lumet, czas 121’, 1976 r.

Seanse odbywają się w każdą środę o godz. 19:00 w Warsztatach Kultury w Lublinie, przy ul. Grodzkiej 5a (sala widowiskowa II piętro).

Wstęp wolny.