"Miasto movie" wraca po wakacyjnej przerwie. Inicjatywa lubelskiej instytucji Warsztaty Kultury to autorski cykl pokazów filmowych. Tym razem tematem przewodnim będą media.

Zobacz również:

Kultowy "Dom duchów" wraca jako serial. Zobacz, kto zagra główne role

Jak informuje miasto Lublin za pośrednictwem swojej strony internetowej, pokazy w ramach cyklu "Miasto movie" wracają po wakacyjnej przerwie.

Zaplanowane na najbliższe miesiące seanse łączy jedno - szeroko rozumiany świat mediów.

"Rola i znaczenie mediów zmieniają się dziś bardzo dynamicznie, na co wpływ ma chociażby rozwój technologiczny, pojawienie się sztucznej inteligencji, ogromna konkurencja w walce o uwagę i skupienie odbiorcy itd. Część z tych zmian ma charakter pozytywny np. szybkość informacji czy ich globalny zasięg. Część niestety już niekoniecznie. Żyjemy bowiem w erze fake newsów, dezinformacji, niekontrolowanego zalewu treści (w tym tych generowanych przez AI), gdzie bardzo trudno wyłowić rzetelne i sprawdzone informacje. Kino stara się nadążyć za tymi zmianami i uchwycić ich istotę. W naszym cyklu zaprezentujemy zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne, ale też tradycyjnie postaramy się pokazać wiele gatunków, balansując śmiech i powagę" - informują organizatorzy. 

Program na październik 2025:

  • 1 października 2025, godz. 19.00 - "The Social Network", reż David Fincher, czas 120’, 2010 r.
  • 8 października 2025, godz. 19.00 - "Zawód: Dziennikarz", reż. Ron Howard, czas 112’, 1994 r. 
  • 15 października 2025, godz. 19.00 - "Gorący temat", reż. Jay Roach, czas 108’, 2019 r.
  • 22 października 2025, godz. 19.00 - "C’mon C’mon", reż. Mike Mills, czas 108’, 2021 r.
  • 29 października 2025, godz. 19.00 - "Sieć", reż. Sidney Lumet, czas 121’, 1976 r.

Seanse odbywają się w każdą środę o godz. 19:00 w Warsztatach Kultury w Lublinie, przy ul. Grodzkiej 5a (sala widowiskowa II piętro).

Wstęp wolny.