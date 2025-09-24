Aleksandra Mirosław została mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na czas. To trzeci tytuł w zawodach tej rangi złotej medalistki olimpijskiej z Paryża.

Aleksandra Mirosław została mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na cza / Gao Jing/Xinhua News/East News / East News

Mistrzyni olimpijska z Paryża i rekordzistka globu, była zdecydowanie najszybsza w porannych eliminacjach w mistrzostwach świata we wspinaczce sportowej na czas.

31-letnia Mirosław, która była najszybsza już w eliminacjach, w finale czasem 6,03 o 0,03 poprawiła własny rekord świata i pokonała Chinkę Lijuan Deng - 6,22. Brąz dla Chinki Yafei Zhou.

Natalia Kałucka odpadła w ćwierćfinale, a Patrycja Chudziak i Anna Bożek zakończyły występ na eliminacjach, zajmując - odpowiednio - 18. i 26. miejsce.

Mirosław, obecnie czwarta w rankingu Pucharu Świata (wygrała na Bali i Chamonix), przygotowywała się do najważniejszych zawodów w sezonie w Hiszpani. W dwóch ostatnich MŚ - w 2021 (Moskwa) i 2023 (Berno), podobnie jak w 2014 roku (Gijon). Była już jednak dwukrotnie mistrzynią globu - w 2018 (Innsbruck) i 2019 (Hachioji).

MŚ w stolicy Korei Płd., które potrwają do niedzieli, odbywają się w trzech konkurencjach: boulderingu, wspinaczce na prowadzenie i "czasówkach".