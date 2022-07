​Chciała rozmienić pieniądze, a tak naprawdę jej celem była kradzież pieniędzy z mieszkania seniora. Policjanci poszukują kobiety, która podczas wizyty w domu 85-latka z Opola Lubelskiego pod pretekstem rozmienienia pieniędzy ukradła 14 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło na osiedlu przy ulicy Puławskiej w Opolu Lubelskim. Młoda kobieta podeszła do siedzącego na ławce przed blokiem 85-latka i zwróciła się do niego po imieniu z prośbą o rozmienienie jej gotówki. Mężczyzna zgodził się na to, informując kobietę, że pieniądze ma w domu - podaje portal lublin112.pl.

Senior zaprosił kobietę do swojego domu i w jej obecności szukał pieniędzy wskazując miejsca, w których je trzymał.

Z uwagi, iż były w nich banknoty o nominale 100 złotych, kobieta wykorzystując życzliwość seniora zapytała, czy nie ma pieniędzy o nominale 50 złotych, bo na takie właśnie chciałaby rozmienić 200 złotych.

Kobieta niezauważona przez starszego mężczyznę wyszła z mieszkania zabierając wszystkie jego pieniądze. Gdy 85-latek wrócił do pokoju, kobiety już nie było. Okazało się, że z mieszkania seniora zniknęły również pieniądze w kwocie 14 tys.

Policja poszukuje młodej złodziejki.