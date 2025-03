Dwa samoloty francuskich sił powietrznych zderzyły się w powietrzu podczas próby wyczynu kaskaderskiego. Ranne zostały trzy osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zderzenia doszło dziś ok. 15:35 w pobliżu bazy lotniczej w Saint-Dizier na wschodzie Francji. Trwały tam ćwiczenia z udziałem sześciu samolotów Alpha Jet należących do Patrouille de France (Francuskiego Zespołu Akrobacyjnego).

Na nagraniu, które pojawiło się w internecie, widać grupę maszyn wykonujących akrobację. W pewnym momencie dwa samoloty zderzyły się w powietrzu.

Chwilę później obie maszyny spadły na ziemię.