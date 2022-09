Kierowcy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku zapowiadają rozszerzenie protestu. "Lada dzień rozpoczniemy blokadę także na przejściach w Hrebennem i Korczowej" - mówi przewodniczący Zamojskiego Komitetu Protestacyjnego Przewoźników Łukasz Białasz. Kierowcy domagają się przyspieszenia tempa odpraw po stronie ukraińskiej.

Protest przewoźników / Krzysztof Kot / RMF FM

Kolejka tirów zaczyna się około 15 kilometrów przed granicą. Od Wólki Okopskiej ciężarówki stoją w dwóch kolumnach - gdyby ustawić je wszystkie jedna za drugą, to mogłyby dosięgnąć Chełma - relacjonuje reporter RMF FM Krzysztof Kot.

Przy samej granicy jest posterunek protestacyjny. Są panowie, którzy pilnują tego, żeby co godzinę przepuścić po jednej ciężarówce: jedną w stronę Chełma, drugą w stronę Ukrainy - informuje nasz dziennikarz.

Protest w Dorohusku / Krzysztof Kot / RMF FM

Czego domagają się przewoźnicy?

Przewoźnicy rozpoczęli protest w poniedziałek. Zapewniają, że nie zakończą go, dopóki nie zostaną spełnione ich postulaty. Powodem blokady są m.in. utrzymujące się do kilku tygodni długie kolejki ciężarówek chcących wjechać do Polski.

Postulaty przewoźników:

powroty z Ukrainy bez kolejki, osobnym pasem;

wprowadzenie 24-godzinnej odprawy fitosanitarno-weterynaryjnej;

przywrócenie zezwoleń dla przewoźników ukraińskich.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada sprawdzał, czy w obecnej sytuacji istnieje możliwość rozładowania korków.

Jedyne, co mogą zrobić i robią służby, to zmieniać organizację odpraw na przejściach. Niestety, to zwiększa przepustowość jedynie o kilkadziesiąt procent. Tak wiele ciężarówek z produktami rolnymi nie próbowało dotąd przekraczać polskiej granicy. Dla zobrazowania podawali przykład - jeden kontenerowiec wypływający z portu, to około 2 tysięcy tirów, a ukraiński eksport morski jest z powodu wojny mocno ograniczony. Służby przyznają, że problemem jest też brak całodobowej obsady inspektorów weterynaryjnych i fitosanitarnych na niektórych przejściach - to ma się jednak stopniowo zmieniać. Ogromne kolejki - jak dodają celnicy - spowodowane są też brakiem selekcji po ukraińskiej stronie samochodów do różnych odpraw i pustych pojazdów - dowiedział się Krzysztof Zasada.

Kolejki utrzymują się od kilku tygodni

Duże kolejki ciężarówek chcących wjechać do Polski utrzymują się od kilku tygodni. Przed weekendem w kolejce było ponad 2,7 tys. pojazdów, co oznacza 110 godzin.

Jak wyjaśnił rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś, kolejki ciężarówek po ukraińskiej stronie wynikają z dużego wzrostu transportu towarów, głównie produktów zbożowych czy żywnościowych, które podlegają obowiązkowej kontroli m.in. przez służby: weterynaryjnych, sanitarnych, fitosanitarnych.

Z jego informacji wynika, że Krajowa Administracja Skarbowa podejmuje szereg przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia kontroli granicznej, by ograniczyć blokowanie ruchu ciężarowego przez pojazdy oczekujące na kontrolę inspekcji.