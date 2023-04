​Lekarze z USA z udziałem chirurgów z Łęcznej i z Lublina zoperują grupę ukraińskich dzieci we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, szpitala w Łęcznej.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Operacje przeprowadzać będą lekarze z zespołu dr Gennadiya Fuzaylova z Boston General Hospital i Uniwersytetu w Michigan od 14 do 19 maja. Uczestniczyć w nich będą chirurdzy plastyczni z Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, pod kierownictwem profesora Jerzego Strużyny oraz zespół Kliniki Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem profesora Kamila Torres.

Ciężkie oparzenia powodują powstanie blizn. Będą to operacje, które pomogą usprawnić przede wszystkim te dzieci. Mamy tutaj do czynienia z przykurczami bliznowatymi okolicy szyi, rąk, okolicy pachy, czyli stawu ramiennego. To następstwa głębokich oparzeń.

Rekrutacją tych dzieci zajmował się doktor Fuzaylov i jego zespół. W miarę jak dziecko wzrasta blizna ciągnie jeszcze bardziej. Blokuje ruch i powoduje upośledzenie funkcji szczególnie kończyn. Dlatego istotne jest zoperowanie blizn, rekonstrukcja skóry w tych miejscach.