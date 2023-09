Kierujący motorowerem 14-latek wyjeżdżając z parkingu zderzył się z autem osobowym. Do zdarzenia doszło w miejscowości Komarno-Kolonia (Lubelskie). Jadący bez uprawnień nastolatek prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy auta. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Motorower 14-latka / KMP Biała Podlaska / Policja

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motorowerem marki Router Metro, wyjeżdzając z parkingu nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Opla Combo.

Za kierownicą samochodu siedział 30-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej, natomiast motorowerem kierował 14-letni mieszkaniec gminy Konstantynów. Nastolatek nie posiada uprawnień do kierowania skuterem. W wyniku wypadku obrażeń ciała doznał kierowca jednośladu. W chwili zdarzenia kierujący Oplem był trzeźwy, od drugiego kierowcy pobrana została krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie. Potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie - relacjonuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Miejsce wypadku / KMP Biała Podlaska / Policja

Policjanci ustalają okoliczności wypadku oraz apelują o rozwagę i bezpieczeństwo na drodze.

Motocykliści obok rowerzystów i pieszych to tzw. "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", którzy narażeni są najbardziej na tragiczne skutki zdarzeń drogowych.

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i podstawowe zasady bezpieczeństwa z pewnością wystarczą, by uniknąć tragedii na drodze.