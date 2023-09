Do tragicznego wypadku doszło w Zabierzowie koło Krakowa. 4-letnie dziecko wpadło tam do studzienki kanalizacyjnej na terenie przedszkola. Strażakom udało się je wydobyć, ale mimo reanimacji chłopczyk zmarł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas zabawy na terenie przedszkola. Chłopczyk wpadł do studzienki kanalizacyjnej.

Na ul. Leśnej w Zabierzowie doszło do zdarzenia, gdzie dziecko w wieku ok. 4 lat wpadło do studni. Na miejsce niezwłocznie skierowane zostały najbliższe jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz jednostki PSP z Krakowa. Na tę chwilę, mamy informację, że udało się wydobyć dziecko spod wody. Zostało ono przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, które również dojechało na miejsce - mówił nam przed godz. 16.00 starszy kapitan Bartłomiej Rosiek z krakowskiej straży pożarnej.

Niestety kilkanaście minut później dowiedzieliśmy się, że dziecko mimo reanimacji zmarło. Na miejscu pracuje prokurator i policja. Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

