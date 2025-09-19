​62-letni mieszkaniec Łodzi, który umieścił na budynku sądu w Łodzi wulgarne napisy godzące w premiera i ministra sprawiedliwości, usłyszy zarzut zniszczenia mienia, nieumyślnego zniszczenia zabytku oraz znieważenia konstytucyjnych organów RP. Grozi za to kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

62-latek usłyszał zarzuty, fot. Policja Łódź

Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek. Na elewacji Sądu Okręgowego od strony ul. Narutowicza sprawca namalował wulgarne hasła. Rozlał też farbę na schodach wejściowych do budynku i na schodach do Sądu Rejonowego dla Śródmieścia.

62-latek został zatrzymany 19 września 2025 r. przed południem, przed blokiem, w którym mieszka. W jego mieszkaniu policjanci w trakcie przeszukania znaleźli puszki z farbami - powiedział mł. asp. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Elewacja Sądu Okręgowego w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

Według policji wstępnie straty oszacowano na co najmniej 71 tys. zł. Sprawca będzie musiał ponieść koszty naprawy wyrządzonych szkód.

Mężczyzna usłyszy zarzut zniszczenia mienia, nieumyślnego zniszczenia zabytku oraz znieważenia konstytucyjnych organów RP, za co może mu grozić kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Jak się okazuje, mężczyzna pomalował nie tylko budynek Sądu Okręgowego przy pl. Dąbrowskiego w Łodzi, ale też rozlał farbę na placu przed sądem i Teatrem Wielkim, pomalował budynek Sądu Rejonowego w Łodzi przy al. Kościuszki, a także kamienice na ul. Piotrkowskiej i Więckowskiego.

Żartobliwy wpis ministra sprawiedliwości

Na sprawę zareagował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W mediach społecznościowych napisał: "Żurek to nie zupa pomidorowa, nie każdy musi go lubić. Słowa na mój temat były »zabawne«, ale inne napisy na ścianie sądu w Łodzi to hejt i przede wszystkim - niszczenie mienia publicznego. Sprawą zajmuje się policja - a autorom przydałby się jeszcze słownik ortograficzny".