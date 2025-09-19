W niedzielę, 19 października, we wszystkich parafiach w Polsce odbędzie się doroczne badanie praktyk religijnych katolików. To tradycyjne liczenie wiernych, którzy uczestniczą w mszy świętej oraz przystępują do komunii, przeprowadzane jest raz w roku – zawsze w jedną z październikowych niedziel.

Doroczne liczenie wiernych w polskich kościołach już 19 października / Shutterstock

Jak poinformowała archidiecezja warszawska, tegoroczne badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski.

Wierni będą liczeni według dwóch wskaźników: dominicantes (osoby obecne na niedzielnej mszy św.) oraz communicantes (osoby przystępujące do komunii św.).

Według najnowszego "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, w 2023 roku wskaźnik dominicantes wyniósł 29,2 proc. (dla porównania: w 2022 roku - 29,5 proc., w 2021 - 28,3 proc.), a communicantes - 14,2 proc. (2022 - 13,9 proc., 2021 - 12,9 proc.).

Najwyższy odsetek osób przystępujących do komunii w 2023 roku odnotowano w diecezji tarnowskiej (24,4 proc.), zamojsko-lubaczowskiej (21,1 proc.) oraz białostockiej (20,01 proc.). Najniższe wskaźniki zanotowano w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i sosnowieckiej - po 8,5 proc.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza, założony w 1972 roku przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni), jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania nad religijnością i katolicyzmem. Instytut współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.