Ważą około pół kilograma każda i mierzą po 20 cm - to dwie wyderki orientalne, które urodziły się w łódzkim ZOO Orientarium. Ich rodzice: Marlenka i Vincent są przedstawicielami najmniejszych wydr świata i zaskoczyli opiekunów, bo samiec ma za sobą już dwa bezpotomne związki.

Wyderka orientalna, - jedna z dwóch sióstr, które przyszły na świat w czerwcu w łódzkim ZOO Orientarium / ZOO Orientarium Łódź / Materiały prasowe

Dwie małe wydry orientalne to pierwsze maluchy urodzone w łódzkim Orientarium, które otworzyło się na początku maja. Najmniejsze wydry świata urodziły się w połowie czerwca i mają się znakomicie.

Szczęśliwymi rodzicami są 5-letni Vincent i 2 lata młodsza Marlenka. Oboje przyjechali do Łodzi pod koniec 2020 roku z Holandii, jednak z różnych ogrodów zoologicznych.

Po okresie radosnego zapoznawania się, niefrasobliwego pływania wśród nenufarów, żonglowania kamyczkami, zabaw z opiekunami i innych wydrzych rozrywek - doczekały się pierwszego potomstwa.

To wielki powód do radości - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska - Każde urodzone w ogrodzie zoologicznym zwierzę przyczynia się do przedłużenia gatunków zagrożonych w naturze. Tym bardziej cieszy, że w naszym Orientarium pojawiają się maluchy. Marlenka i Vincent stworzyli rodzinę, którą lada moment będziemy mogli obserwować na jednym z wybiegów w nowoczesnym pawilonie.

Dwójka młodych urodziła się nocą 16 czerwca 2022 roku. O ile wcześniej wyderki zachowywały się względem opiekunów niezwykle ufnie i kontaktowo, wraz z nową rolą i rodzicielskimi obowiązkami stały się zdystansowane, uważne i zdecydowanie broniące swojego gniazda - tłumaczy lekarz weterynarii w Orientarium ZOO Łódź Anna Bunikowska - Oczywiście, szanujemy takie decyzje naszych podopiecznych i w czasie odchowu młodych ograniczamy ingerencje weterynaryjno-hodowlane do minimum.

Pierwszy przegląd opiekunom udało się wykonać, kiedy brzdące miały kilka tygodni. Wydrzątka zostały zważone, sprawdzono ich płeć, podano zastrzyki z preparatów mineralno-witaminowych i odrobaczono. Gdy wyderki trochę podrosną, dostaną własne microchipy, które pozwolą je dokładnie identyfikować.

Obie urodzone wyderki orientalne to samiczki. Maluchy z rodzicami przebywają w tej chwili głównie na zapleczu, gdzie oswajają się i zapoznają z opiekunami oraz otoczeniem.

W naturze zwierzęta te żyją w grupach rodzinnych liczących do 12 osobników, gdzie starsze potomstwo pomaga w odchowywaniu najmłodszego rodzeństwa.