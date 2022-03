Unikatowe meble, ekologiczne ubrania, autorskie grafiki i dodatki do domu czy wyjątkowa ceramika – rezydenci Art_Inkubatora po raz kolejny łączą siły i organizują wiosenną odsłonę targów sztuki i designu. W niedzielę w klubokawiarni Niewinni w Fabryce Sztuki w Łodzi wystawią swoje najlepsze projekty.

Wiosenne Sztuki - targi designu i wszystkiego dobrego w Fabryce Sztuki w Łodzi / materiały prasowe / Materiały prasowe

Wiosenne Sztuki to druga odsłona targów organizowanych przez Rezydentów Art_Inkubatora. Również teraz do współpracy zostali zaproszeni inni lokalni twórcy - w sumie ponad 40 marek. Wśród nich jest Mariia Snisarenko - artystka pochodzącą z ukraińskiego Chersonia. To ona poprowadzi stoisko, z którego dochód w całości trafi do mieszkańców jej rodzinnego miasta.

Na stoiskach będzie można znaleźć: ceramikę, plakaty, ubrania, biżuterię, meble i dodatki do domu oraz wiele innych wyjątkowych przedmiotów, takich jak upcyclingowe obrazy, kartki okolicznościowe, ręcznie robione lalki czy designerskie meble dla zwierząt. Nie zabraknie też mody, koszulek, bluz, plecaków czy czapek. Wszystko wyprodukowane lokalnie, autorskie, niepowtarzalne.

Targi z misją

Art_Inkubator to miejsce bezpiecznego rozwoju i wejście w biznesowy świat, gdzie panuje wyjątkowa atmosfera wsparcia, tak bardzo teraz potrzebna. Stąd pomysł, by na Wiosennych Sztukach zorganizować także zbiórkę na rzecz mieszkańców Chersonia w Ukrainie - zapowiada dyrektor naczelny Fabryki Sztuki w Łodzi - Maciej Trzebeński.

Z taką inicjatywą wyszła Mariia Snisarenko pochodząca właśnie z Chersonia projektantka graficzna, mieszkająca w Łodzi od kilku lat. Na jej stoisku, poza jej pracami, będzie można kupić także przedmioty przekazane przez innych wystawców. Cały dochód ze sprzedaży trafi do mieszkańców jej rodzinnego miasta. Artystka prowadzi też zbiórkę, która wspiera wolontariuszy w Chersoniu. Pieniądze można wpłacać przez portal zrzutka.pl. Wystarczy wpisać frazę "Pomóż Marii wspierać wolontariuszy w Chersoniu".

Wiosenna odsłona targów Art_Inkubatora / materiały prasowe / Materiały prasowe

W czasie targów swoje prace pokaże też Lily Autumn - artystka, która tworzy torby i swetry. Do Łodzi trafiła uciekając przed wojną w Ukrainie - mówi Katarzyna Krawczyk z zespołu Art_Inkubatora.

Targi designu i wszystkiego dobrego odbędą się w klubokawiarni "NieWinni" w Fabryce Sztuki w Łodzi 3 kwietnia w godzinach od 11.00 do 19.00. Wstęp jest bezpłatny.

Na targach będzie duży wybór kreatywnych i designerskich rzeczy / materiały prasowe / Materiały prasowe

Lista wystawców:

Bechann Anna Becherka, Buziwarte Agata Gansiniec, MIOOU, Mito Sito, MOC Magic of creation, My Own Freckle, Przychodnia Ceramiczna, Yam Yest Design, zACHwyty, Ada Dekoruje, Adam Pluta x Sad Human, Brzoskwinka Studio, cozazycie, CRAFT POINT, Dziergalnia Dominika Sienkiewicz, DzikaCeramika, Elina Toneva Ceramika, Nevena Rodowicz Sztuki Plastyczne, Emilia Skarżyńska, Emilia Śpiewak, Filip Appel, Galeria Czarna Kura, Kate.Rogowska.Dolls, Kdroszcz_design, Korarings, Krzyżówka, Leaf Pillows, Lenn Jewellery, Luiza Mężyńska, Magdalena Kowalczyk Hehemi, Magda Michalak, Nastroje, natbartczak studio Natalia Bartczak, NAWROTANKA Paulina Nawrot, Offhand Graphics, Palmeras, Paulina Górniak, Poppy Paulina Ramięga, projekt-owo, Rêvé jewells, Studio Stecka, ZAKRĘTKA, ZBIORY, Zlepkisklejki, Znaki Szczególne.