Ważna informacja dla kierowców przejeżdżających przez woj. łódzkie. W związku z pracami związanymi z montażem bramownic i tablic zmiennej treści, we wtorek w godzinach wieczornych i nocnych trzeba spodziewać się ograniczeń w ruchu na autostradzie A1 w woj. łódzkim - poinformował oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski, pierwsze prace rozpoczęły się o godz. 17 na 304. km autostrady na jezdni w kierunku Gdańska (przed węzłem Brzeziny) i potrwają do godz. 20.

Ok. godz. 18 planowane jest chwilowe zatrzymanie ruchu.

Kolejny etap prac na tej samej jezdni zaplanowano na 309. km (za węzłem Łódź Wschód) między godzinami 21 i 23. W tym przypadku chwilowe zatrzymanie ruchu rozpocznie się ok. godz. 22.

Ostatnia część prac zostanie przeprowadzona na tej samej wysokości (309. km), ale na jezdni w kierunku Katowic. Prace rozpoczną się ok. północy i zakończą ok. godz. 2 w nocy. Krótkie zatrzymanie ruchu nastąpi ok. godz. 1.