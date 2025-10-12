W województwie łódzkim zaginęła 15-letnia Amelia Urbanowicz. Policja prosi wszystkie osoby, które mogą mieć informacje o miejscu przebywania nastolatki, o kontakt.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Amelii Urbanowicz poszukują funkcjonariusze z Głowna (woj. łódzkie).

Dziewczyna ma 155 cm wzrostu, ciemne włosy do pasa i niebieskie oczy.

Policjanci informują, że 15-latka może się poruszać szaroniebieską hulajnogą elektryczną.

Zaginęła Amelia / Policja /

Wszystkie osoby, które mają informacje o miejscu przebywania zaginionej są proszone o kontakt z Komisariatem Policji w Głownie, pod numerem telefonu 478425411. Można też zadzwonić na 112.