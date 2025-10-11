71-letnia kobieta, która kradła odzież z zakładu pracy, została zatrzymana przez policję. Mundurowi z Pabianic poinformowali wczoraj, że przez dwa lata kobieta wystawiała skradziony towar na aukcjach internetowych. Wpadła właśnie przez oferty zamieszczane w internecie.

Kobieta przez dwa lata dorabiała „na boku” / Policja Pabianice /

71-letnia emerytka przez dwa lata kradła odzież z zakładu pracy w Pabianicach i sprzedawała ją na aukcjach internetowych.

Pracodawca odkrył proceder, gdy klient zauważył oferowanie zamówionych ubrań w internecie jeszcze przed ich trafieniem do sklepów.

Policja ustaliła, że kobieta wyniosła towar o wartości 30 tys. złotych; grozi jej do 5 lat więzienia.

Przedsiębiorca zaczął podejrzewać, że w jego zakładzie działa złodziej, gdy skontaktował się z nim niezadowolony klient. Mężczyzna zlecił wykonanie specjalnego zamówienia i zanim towar trafił do sklepów, już pojawił się na internetowym serwisie ogłoszeniowym przeznaczonym do handlu i wymiany używanej odzieży.

Na tym samym profilu przedsiębiorca znalazł jeszcze 190 aktywnych aukcji z towarem, głównie damską odzieżą, i zgłosił sprawę na policję.

Funkcjonariuszom udało się ustalić, do kogo należy internetowy profil - okazało się, że była to 71-letnia emerytka zatrudniona na stanowisku kontrolera jakości. Kobieta oznaczała poszczególne ubrania jako wadliwe i odkładała je do specjalnych kartonów. Zakład, w którym pracowała, był jednak na tyle duży, że braków nie zauważono.

Policjanci ustalili, że 71-latka kradła towar z zakładu przez dwa lata, a łączną wartość strat oszacowano na 30 tys. złotych. Funkcjonariuszom udało się odzyskać część spodni, bluzek, sukienek i innych ubrań. Emerytce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.