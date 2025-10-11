"Fiasko 'wielkiego marszu' Kaczyńskiego. Lepiej ci szło ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie" - tak Donald Tusk skomentował w mediach społecznościowych wiec zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
- Na placu Zamkowym w Warszawie zgromadziło się według szacunków ok. 6 tys. osób; Jarosław Kaczyński apelował o odwołanie rządu i ostrzegał przed paktem migracyjnym oraz umową z Mercosurem.
- Politycy KO ocenili wydarzenie jako dowód bezsilności PiS; poseł Mariusz Witczak stwierdził, że Kaczyński "pogrążył się w obsesjach" i "został z wiecem jak Himilsbach z angielskim".
- Premier Donald Tusk skomentował wiec PiS słowami: "Lepiej ci szło ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie", nawiązując do niskiej frekwencji podczas "wielkiego marszu" Jarosława Kaczyńskiego.
W sobotę na warszawskim placu Zamkowym odbył się zorganizowany przez PiS wiec przeciwko m.in. nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem.
Na wiecu przemawiał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podczas swojej przemowy nawoływał, by nie wierzyć premierowi w sprawie paktu migracyjnego. Musimy odwołać Tuska, precz z Tuskiem. Musimy odbudować wszystko, co ten rząd zdołał zniszczyć - mówił do uczestników wiecu.
Donald Tusk opublikował w portalu X krótki komentarz, pisząc: "Fiasko 'wielkiego marszu' Kaczyńskiego. Lepiej ci szło ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie".