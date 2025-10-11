Cztery osoby zginęły, a dwanaście zostało rannych - w tym cztery ciężko - w wyniku strzelaniny, do której doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Leland w amerykańskim stanie Missisipi. Do tragedii doszło po meczu licealnych drużyn futbolu amerykańskiego.

/ Shutterstock

Cztery osoby zginęły, a 12 zostało rannych po strzelaninie w Leland w stanie Mississippi - cztery ofiary są w stanie krytycznym.

Do tragedii doszło po meczu futbolowym z okazji dorocznego święta homecoming; sprawcy wciąż są poszukiwani.

Tego samego wieczoru doszło do kolejnej śmiertelnej strzelaniny - w miasteczku Heidelberg - zginęły tam dwie osoby; policja nie łączy obu zdarzeń.

Jak poinformował burmistrz miasta John Lee w rozmowie z BBC, do strzelaniny doszło około północy na głównej ulicy Leland, niewielkiego miasteczka położonego około 190 km na północny wschód od stolicy stanu, Jackson. Cztery najciężej ranne osoby zostały przetransportowane śmigłowcami do szpitala.

Na razie nikt nie został zatrzymany, jednak trwa policyjna obława - poszukiwany jest 18-letni Tylar Jarod.

W chwili tragedii Leland tętniło życiem - w piątkowy wieczór lokalna szkoła średnia organizowała tradycyjny mecz futbolowy z okazji tzw. homecoming, czyli dorocznego święta, podczas którego dawni uczniowie odwiedzają swoją byłą szkołę. Burmistrz zaznaczył jednak, że strzelanina nie miała miejsca na terenie szkoły.