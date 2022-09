Takiego kompletu widzów Moto Arena Łódź jeszcze nie widziała! W sobotę na trybunach stadionu żużlowego zasiądzie 10 tys. fanów jazdy w poślizgu. Na dzisiejsze treningi i kwalifikacje zawodów Drift Masters European Championship jeszcze są bilety, a podziwiać można kunszt jazdy prawie 60 najlepszych drifterów i ich auta z przerażającą mocą.

Zawody w drifcie samochodowym na Moto Arenie Łódź / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Superszybkie, stuningowane i podświetlane wyjątkowe samochody do jazdy synchronicznej w dryfcie królują dziś i jutro na Stadionie Orła Łódź. Łódź po raz pierwszy gości najlepszych drifterów z Europy.

Drift Masters European Championship Agnieszka Wyderka / RMF FM

Polska to kraj, w którym bije nasze serce, dlatego to właśnie rundy w naszym kraju są tymi, które zapadają w pamięci kibiców najbardziej - mówi prezes Drift Masters European Championship - Arkadiusz Dudko. Jako jedyni na świecie, wyspecjalizowaliśmy się w organizacji imprez driftingowych na stadionach. Do legendarnego Płocka i oszałamiającego Torunia teraz dołącza Łódź, która ma niesamowity potencjał na najlepsze zakończenie sezonu DMEC w całej historii naszej ligi.

W sobotę na torze w Moto Arenie Łódź wyłoniony zostanie zwycięzca. Na potrzeby mistrzowskich zawodów w ciągu 3 dni powstał asfaltowy tor.

W tym roku w kalendarzu Drift Masters European Championship znalazło się sześć rund rozgrywanych kolejno w Irlandii, Austrii, Szwecji, na Łotwie, w Niemczech oraz w Polsce. W Łodzi jest ostatnia runda.