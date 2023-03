Teatr Powszechny w Łodzi przygotował pulę 600 biletów za symboliczną złotówkę na dwa spektakle - "Pomoc domowa" i "Odwaga" - które będą grane w najbliższy poniedziałek. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zaplanowano też oprowadzanie i warsztaty z zadań aktorskich.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. To święto wszystkich ludzi teatru - twórców oraz publiczności, zapraszamy więc do wspólnego świętowania. Tego dnia zagramy dwa przedstawienia - "Pomoc domową" i "Odwagę", na które bilety będą kosztować symboliczną złotówkę. To ukłon w stronę publiczności, chcemy w ten sposób podziękować łodzianom za zaufanie i przymierze, które razem budujemy. Przygotowaliśmy pulę 600 biletów w roku obchodów 600-lecia Łodzi - podkreśliła dyrektorka Teatru Powszechnego Ewa Pilawska.

"Pomoc domową" w reżyserii Jakuba Przebindowskiego będzie można obejrzeć na Dużej Scenie 27 marca o godz. 19, a "Odwagę" - spektakl zrealizowany w ramach cyklu "Dziecko w sytuacji" - tego samego dnia o godz. 17 na Małej Scenie. Sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek 24 marca o godzinie 16.30.

Bilety za złotówkę będzie można kupić tylko w kasie biletowej Teatru Powszechnego w Łodzi. Jedna osoba będzie mogła kupić maksymalnie 4 bilety.

Poza tym wszyscy chętni będą mogli zwiedzić teatr "od kulis" i wziąć udział w warsztatach z podstawowych zadań aktorskich - w poniedziałek o godz. 14. Przewodnikiem będzie aktor Andrzej Jakubas. Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłosić mailowo na adres bilety@poszechny.pl.