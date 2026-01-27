Szybka reakcja policjantów pozwoliła na sprawne opanowanie pożaru samochodu na stacji paliw na MOP-ie Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie) przy autostradzie A1. Do sieci trafił film pokazujący ich interwencję.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W weekend policjanci zabezpieczali przejazd kibiców przez województwo łódzkie. W pewnym momencie zauważyli, że z komory silnika samochodu zaparkowanego na MOP-ie wydobywa się ogień. Auto było niedaleko budynku stacji paliw i dystrybutorów paliwa.

Policjanci wykorzystali gaśnicę z radiowozu oraz pięć gaśnic ze stacji paliw i zaczęli gasić ogień. W tym czasie właściciel pojazdu zadzwonił na numer alarmowy, by wezwać pomoc. Był jednak tak zestresowany, że nie potrafił przekazać dyspozytorowi podstawowych informacji. W tej sytuacji jeden z funkcjonariuszy przejął rozmowę.

Szybka reakcja policjantów pozwoliła na ugaszenie ognia jeszcze zanim zdążył się rozprzestrzenić i stworzyć realne zagrożenie dla osób przebywających na stacji.

Policja informuje, że w wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.