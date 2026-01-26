Jadwiga Żak-Stewart, najstarsza Polka, zmarła w Łodzi w wieku 113 lat - poinformował w poniedziałek Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Jadwiga Żak-Stewart nie żyje. Najstarsza Polka mieszkała w Łodzi / Urząd Marszałkowski w Łodzi /

Zmarła najstarsza Polka

"Nie żyje najstarsza Polka - Jadwiga Żak-Stewart. Przeżyła 113 lat, a jej piękno i wrażliwość zapamiętamy na zawsze" - napisał w komunikacie Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Jadwiga Żak-Stewart urodziła się 15 lipca 1912 roku w Warszawie. W 1946 roku przeniosła się do Łodzi, gdzie mieszkała do lat 80.

W czasie stanu wojennego wyjechała do Stanów Zjednoczonych, by być bliżej synów.

Przez 30 lat mieszkała w Indianapolis, pracując w szpitalu. Pani Jadwiga była dwukrotnie zamężna. Na swoje setne urodziny wróciła do Polski, by być blisko pierwszego małżonka, którego śmierć rozdzieliła ich wiele lat wcześniej.

Ostatnie lata swojego życia Jadwiga Żak-Stewart spędziła w domu seniora w Łodzi.