60-latka wpadła do przydomowego szamba w Strykowie. Kiedy służby przybyły na miejsce, kobieta była nieprzytomna. Mimo podjętej reanimacji, nie udało się jej uratować.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Około godz. 19.30 strażacy zostali wezwani na ul. Warszawską w Strykowie, gdzie z przydomowego szamba ewakuowali nieprzytomną kobietę. Mimo podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie udało się przywrócić czynności życiowych 60-latki i przybyły na miejsce lekarz stwierdził jej zgon - przekazał rzecznik KW PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Jak dodaje, kontakt z siarkowodorem może doprowadzić do omdlenia a następnie do śmierci.



W akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy straży pożarnej i zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności, w jakich kobieta wpadła do szamba są nieznane. Będzie je wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury.