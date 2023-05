Większy komfort dla pacjentów, zwłaszcza tych z niepełnosprawnościami i lepsze warunki pracy dla personelu. W Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu w Łódzkiem, właśnie zakończył się remont oddziału reumatologicznego.

Oddział reumatologiczny w sieradzkim szpitalu po remoncie / fot. Tomasz Grala / Materiały prasowe

Od dziś (22 maja) na reumatologię Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu w Łódzkiem mogą wrócić pacjenci. Zakończono właśnie remont oddziału reumatologicznego.

Dla chorych zmieniło się bardzo wiele, bo oddział został gruntownie zmodernizowany, a pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawiły się na przykład specjalne uchwyty oraz łazienki i toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Komfort hospitalizacji i leczenia pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi będzie teraz nieporównywalnie większy. Prace trwały od grudnia 2022 roku.

Pomieszczenia szpitalne zostały dostosowane do obowiązujących przepisów. Remont oddziału kosztował ponad 1,7 mln złotych.

Efekty prac, razem z dyrektorem placówki - Danielem Joachimiakiem, oglądał marszałek województwa łódzkiego - Grzegorz Schreiber. Każdy, kto pamięta, jak wyglądał oddział reumatologiczny przy ul. Nenckiego 2, zdawał sobie sprawę, że ta sytuacja nie mogła dłużej trwać - mówi marszałek. Staramy się stale poprawiać jakość usług medycznych w województwie i wspieramy nasze placówki po to, by pacjenci byli leczeni w godnych warunkach, a personel miał godne warunki pracy. Oddział wygląda naprawdę imponująco, nowocześnie. To dobre wiadomości dla mieszkańców miasta i powiatu sieradzkiego.