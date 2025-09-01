Po ponad pięciu dekadach intensywnego użytkowania Zalew Sulejowski czeka największy remont w swojej historii. W ramach szeroko zakrojonej rewitalizacji zbiornik zostanie całkowicie opróżniony z wody, a prace obejmą zarówno oczyszczenie dna, jak i modernizację infrastruktury hydrotechnicznej oraz turystycznej. Koszt inwestycji szacowany jest na 200 milionów złotych, z czego znaczną część pokryją fundusze unijne.

Po 50 latach spuszczą wodę z Zalewu Sulejowskiego / Grzegorz Michałowski / PAP

Zalew Sulejowski, oddany do użytku w 1974 roku, od lat pełni kluczową rolę jako zbiornik retencyjny, miejsce rekreacji oraz ważny element ochrony przeciwpowodziowej w centralnej Polsce. Przez ponad 50 lat akwen służył mieszkańcom regionu i turystom, oferując możliwości uprawiania sportów wodnych, żeglarstwa, wędkarstwa oraz wypoczynku na licznych plażach. Jednak wieloletnia eksploatacja sprawiła, że zbiornik zaczął borykać się z poważnymi problemami, które wymagają natychmiastowej interwencji.

Nagromadzenie osadów i spadek jakości wody

Głównym powodem planowanej rewitalizacji jest znaczne nagromadzenie osadów na dnie zbiornika. Zjawisko to powoduje stopniowe zmniejszanie głębokości akwenu, co negatywnie wpływa na jakość wody i komfort wypoczynku. Osady utrudniają również życie rybom i innym organizmom wodnym, prowadząc do pogorszenia warunków przyrodniczych. Eksperci alarmują, że bez gruntownego oczyszczenia dna dalsza eksploatacja zbiornika może być zagrożona.

Kompleksowa rewitalizacja - zakres i harmonogram prac

Według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury, prace rewitalizacyjne rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają do 2029 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 200 milionów złotych, z czego aż 120 milionów pochodzić będzie z unijnego programu "Fenix". Projekt przewiduje wieloetapowe działania, obejmujące:

Opróżnienie zbiornika z wody w celu przeprowadzenia prac na dnie

Usunięcie nagromadzonych osadów i oczyszczenie akwenu

Remont zapory oraz modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej

Odbudowę i zabezpieczenie brzegów przed erozją

Modernizację przystani żeglarskiej i infrastruktury plażowej

Inwestycja w przyrodę i turystykę

Rewitalizacja Zalewu Sulejowskiego to nie tylko działania techniczne, ale również szeroko zakrojone prace na rzecz ochrony środowiska. Projekt zakłada odtworzenie bioróżnorodności oraz instalację naturalnych filtrów roślinnych, które mają poprawić jakość wody i stworzyć lepsze warunki dla fauny i flory. Modernizacja ma także na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, co przełoży się na wzrost liczby odwiedzających i rozwój lokalnej gospodarki.

Opróżnienie tak dużego zbiornika wodnego to operacja bez precedensu w historii regionu. Prace będą wymagały precyzyjnego planowania, zaangażowania specjalistycznych firm oraz ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami.