W nocy z soboty na niedzielę (5/6 lipca) otwarty zostanie dla kierowców nowy wjazd na drogę ekspresową S14 z ul. Szczecińskiej w Łodzi. Dotychczas kierowcy z zachodniej części miasta, żeby dostać się na S14, musieli jechać do Aleksandrowa albo Konstantynowa Łódzkiego.

Szykują się zmiany drogowe w Łodzi / lodz.pl /

O otwarciu łącznika od ul. Szczecińskiej do S14 poinformował Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA w Łodzi. Podkreślił, że dzięki nowemu zjazdowi z S14 możliwy stanie się dojazd z drogi ekspresowej S14 do zachodniej części miasta, a przede wszystkim na osiedle Teofilów.

"Łącznik w ciągu drogi krajowej 72 to dwujezdniowa droga o długości 1100 m i dwóch pasach ruchu na każdej z jezdni. Pozwoli ona mieszkańcom zachodniej części miasta skrócić dojazd do drogi ekspresowej S14, a tym samym do najważniejszych tras regionu, czyli autostrad A1, A2 i drogi ekspresowej S8. Dotychczas kierowcy mogli się dostać na S14, jadąc ciasnymi ulicami miasta do węzła Konstantynów Łódzki lub Łódź Retkinia" - poinformował Maciej Zalewski.

Podkreślił, że otwarcie nowej drogi łączącej S14 (zachodnia obwodnica Łodzi) z ulicami miasta to "istotna zmiana także dla kierowców ciężarówek, którzy zmierzają do firm znajdujących się na Teofilowie Przemysłowym".

Prace nad łącznikiem zostały zakończone w listopadzie ubiegłego roku, koszt jego budowy to 22,7 mln zł, a wykonawcą była firma Budimex. Budowę swojego odcinka drogi GDDKiA zakończyła pod koniec 2024 roku. Otwarcie dopiero teraz nowego wjazdu na S14 od strony Łodzi wiąże się z zakończeniem pierwszego etapu trwającej przebudowy ul. Szczecińskiej, gdzie inwestorem było miasto Łódź.

Od niedzieli (6 lipca) ul. Szczecińska od Aleksandrowskiej do S14 wraz z Rojną zostaną otwarte dla ruchu, a drogowcy przeniosą się na południe i rozpoczną przebudowę drugiego odcinka Szczecińskiej.

Zarząd Dróg i Transportu UMŁ poinformował, że tego dnia zamknie ul. Szczecińską na odcinku od S14 do Konstantynowa Łódzkiego, co wiąże się także z zamknięciem skrzyżowań Szczecińskiej z Rąbieńską i Podchorążych.

Z uwagi na zmiany w organizacji ruchu spowodowane remontem Szczecińskiej od niedzieli zmienią się też trasy linii autobusowych kursujących w tym rejonie. Autobusy MPK (linie 84, 96, N1 i N3) wrócą na krańcówkę przy Szczecińskiej, a 97A, 97B i zgierskiej linii 6 zmienią swoje trasy.

Droga ekspresowa S14 łączy autostradę A2 i DK91 na północy z S8 na południu i stanowi zachodnią obwodnicę Łodzi. Zapewnia połączenie drogowe Pabianic, Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego i Zgierza.