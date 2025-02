PKP PLK nie zgadza się na wydłużenie budowy tunelu średnicowego w Łodzi o rok, a taki wniosek złożył do inwestora wykonawca - przekazał w czwartek w Łodzi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że inwestor nie widzi uzasadnienia dla tego wniosku.

Tunel średnicowy / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Wykonawca zwrócił się do PKP PLK o zmianę harmonogramu i wydłużenie prac o rok. PKP PLK nie wyraziła na to zgody. PLK nie widzi uzasadnienia w złożonym harmonogramie. Oczekuje innej propozycji, bo nie zgadza się na przesunięcie - powiedział szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.

Dodał, że tunel powinien zostać wydrążony do końca 2021 r., a rząd i inwestor - PKP PLK dążą do tego, żeby jak najszybciej zakończyć budowę.

Minister przypomniał, że w poprzedniej kadencji budowa miała długi przestój, a prace zostały wznowione po zmianie rządu, który dołożył do inwestycji dodatkowo ponad 170 mln zł.

Wtedy ustaliliśmy harmonogram prac, który proponował wykonawca, a nie inwestor. Aktualnie obowiązujący termin zakończenia drążenia tunelu to czerwiec 2026 r. Toczą się negocjacje między PKP PLK i wykonawcą. Liczę na to, że po negocjacjach proces budowy będzie przebiegał dalej (...). Musi być prowadzony dialog, bo zależy nam na tym, żeby ta inwestycja w sposób bezpieczny zakończyła się jak najszybciej - powiedział Klimczak.

Drążenie tunelu średnicowego w Łodzi wstrzymano we wrześniu ub. roku po tym, jak zawaliła się część kamienicy nad tarczą drążącą. Od tego czasu trwają prace przy stabilizacji gruntu i zabezpieczaniu kamienic w strefie oddziaływania tarczy TBM.

5 lutego wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego złożył do PKP PLK wniosek o przesunięcie terminu zakończenia prac przy budowie tunelu o rok - do czerwca 2027. Powodem mają być problemy techniczne, niemożliwe do przewidzenia przez obie strony.

Z uwagi na wystąpienie anomalii gruntowej – kurzawki w okolicy obecnej lokalizacji TBM należało zmienić technologię wykonywania robót - poinformował wtedy PAP rzecznik PBDiM Piotr Grabowski.

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec. Inwestycja ma umożliwić przejazd pociągów na trasie Warszawa – Poznań i Wrocław z postojem w centrum Łodzi i znacznie skróci czas podróży. Ma też ułatwić komunikację w regionie.