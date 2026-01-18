Do tragicznego wypadku w tunelu pod Rondem Grunwaldzkim w Krakowie doszło w niedzielę o poranku. Motocyklista uderzył w bariery. Mężczyzna zginął na miejscu. Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

W Krakowie w tunelu pod Rondem Grunwaldzkim ok. godz. 8 w niedzielę doszło do poważnego wypadku. Motocyklista uderzył w bariery. Zginął na miejscu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ulica Konopnickiej w kierunku ronda Matecznego jest zablokowana. Ruch prowadzony jest górą, przez rondo Grunwaldzkie.



