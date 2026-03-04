28-letni obywatel Kolumbii został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące po brutalnym ataku na kobietę w centrum Kutna (Łódzkie). Do zdarzenia doszło pod koniec lutego nad ranem. Napastnik po pobiciu uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając ranną kobietę.

/ KPP w Kutnie / Zrzut ekranu

Według relacji poszkodowanej 49-letniej kobiety - została ona zaatakowana w drodze do pracy w centrum Kutna przez nieznanego mężczyznę, prawdopodobnie obcokrajowca,

"Najpierw zaczepiał słownie swoją ofiarę, a kiedy ta nie reagowała rzucił się na nią i zaczął bić" – informuje Daria Olczyk z KPP w Kutnie.

Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala w Kutnie.

Na miejsce zdarzenia skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring miejski oraz ślady pozostawione przez sprawcę. Dzięki zebranym dowodom i pracy śledczych, 2 marca rano zatrzymano podejrzanego 28-latka.

Zarzuty i areszt

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów uszkodzenia ciała oraz narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokurator Rejonowy w Kutnie wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Decyzją sądu mężczyzna trafił za kraty.