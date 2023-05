Ruszają wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich w Sieradzu i Zduńskiej Woli w Łódzkiem. Wartość inwestycji to przeszło 43 mln złotych. Właśnie podpisano umowy na dwie, duże zadania drogowe.

Droga do przebudowy w Sieradzu / fot. Tomasz Grala / Materiały prasowe

Dobre wiadomości dla mieszkańców Sieradza i Zduńskiej Woli: zaczynają się wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich. Te zadania zlecił samorząd województwa łódzkiego.

Ponad 43 mln zł - to rekordowe środki, jakie zostaną przeznaczone na drogi wojewódzkie. Właśnie podpisano umowy na dwie kolejne, potężne inwestycje na drogach w Sieradzu i Zduńskiej Woli.

Pierwsza z nich to rozbudowa ul. Uniejowskiej w Sieradzu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 479. To drugi etap zadania, rozpoczętego w 2019 roku. Prace będą prowadzone na 1,5-kilometrowym odcinku. Wartość to prawie 21 mln złotych.

Kolejny etap inwestycji rozpoczyna się od wiaduktu kolejowego, niefortunnie usytuowanego, bo po skosie drogi. Ulica zostanie przebudowana aż do drogi krajowej nr 83.

Zakres robót jest naprawdę duży, bo to rozbiórka i budowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz rozbudowa skrzyżowań. W ramach zadania zostanie rozbudowana i przebudowana droga gminna: ul. Składowa, ul. Karola Józefiaka i ul. Torowa.

Wzdłuż nowej jezdni powstaną chodniki, ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego, a dla autobusów będą przygotowane zatoki i miejsca postojowe. Zostanie przebudowana także infrastruktura drogowa, pojawi się kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, a sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa i teletechniczna - zostaną zmodernizowane.

Ze strategicznego punktu widzenia to inwestycja ważna również dla samego Sieradza. Jej realizacja spowoduje, że ciężki transport już nie będzie musiał wjeżdżać do centrum miasta.

W połowie maja zawarta została umowa z wykonawcą. Teraz do akcji wkraczają drogowcy. Termin realizacji robót to 16 miesięcy.

Droga wojewódzka w Zduńskiej Woli, która będzie przebudowywana / fot. Tomasz Grala / Materiały prasowe

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 w Zduńskiej Woli - to druga z rozpoczynających się właśnie wojewódzkich inwestycji. Wartość oszacowana jest na sumę ponad 22,6 mln złotych.

Prace będą prowadzone na ponad kilometrowym odcinku. Prace obejmą rozbudowę skrzyżowań i drogi powiatowej - ul. Getta Żydowskiego (tam powstanie rondo).

Droga zostanie wyposażona w ekrany akustyczne, wzdłuż niej będą biegły chodniki, ścieżki rowerowe oraz zostaną przebudowane zjazdy. Kanalizacja deszczowa, jej wyloty i umocnienia rowu - zostaną przebudowane.

Zmieni się również oświetlenie drogowe, a instalacje elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe, gazowe i sanitarne zostaną unowocześnione. Umowa z wykonawcą została podpisana wczoraj (22 maja).

Wszystkie etapy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 482 to inwestycja warta grubo ponad 100 mln zł. Roboty obejmą całe miasto - od wylotu w kierunku Sieradza do wiaduktu w Karsznicach. Na tym odcinku powstanie sześć nowych rond, a dwa już istnieją.

Tylko w ciągu 2 lat zmodernizowanych zostanie w Łódzkiem ponad 180 km dróg - zapewnia marszałek województwa łódzkiego - Grzegorz Schreiber. Tak radykalny wzrost to wydarzenie bez precedensu w ostatnim dziesięcioleciu.