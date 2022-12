W Łodzi, podobnie jak w ostatnich latach, nie będzie miejskiej imprezy sylwestrowej. Jak tłumaczą w magistracie, związane jest to z wysokimi kosztami organizacji takiego wydarzenia. Łodzianie nowy rok będą mogli przywitać na rynku Manufaktury, gdzie zaplanowano świetlno-muzyczny pokaz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Władze Łodzi kolejny rok z rzędu zdecydowały, że ostatniego dnia roku imprezy miejskiej nie będzie. Ostatni raz zorganizowano ją w 2011 roku wspólnie z centrum handlowo-rozrywkowym Manufaktura na tamtejszym rynku.



Jak tłumaczą przedstawiciele władz Łodzi, z organizacji wydarzenia zrezygnowano ze względu na wysokie koszty.



Od 11 lat nie robimy miejskiego sylwestra. Impreza na porządnym poziomie to koszt kilku milionów złotych. Łódź ma ważniejsze wydatki, szczególnie w obecnej sytuacji budżetowej miasta - powiedział rzecznik prasowy prezydenta Łodzi Marcin Masłowski.

Miasto zachęca do rezygnacji z fajerwerków

Jedyna otwarta impreza w mieście odbędzie się na Rynku Włókniarek Łódzkich w Manufakturze.

Rzeczniczka centrum Monika Langner zachęciła łodzian, aby w tym roku ograniczyli strzelanie z fajerwerków i petard pod swoimi domami i zamiast tego wspólnie z rodziną i przyjaciółmi obejrzeli kilkuminutowy pokaz świetlno-muzyczny, który o północy rozbłyśnie nad rynkiem Manufaktury.



Sylwestrowe niebo tej nocy rozbłyśnie setkami świateł - w pokazie łodzianie zobaczą m.in. świetliste kule ognia, spadający złoto-srebrny "deszcz" z białymi gwiazdami, komety i rzymskie ognie, a to wszystko przy akompaniamencie najlepszej tanecznej muzyki. Na rynku Manufaktury będzie można usłyszeć podniosłe dźwięki z filmu "Ostatni Mohikanin" i "Piratów z Karaibów", utwór "Bloody Mary" związaną z kultowym już serialem "Wednesday", nostalgiczne i wzruszające "Shallow" z filmu "A Star is Born" z Lady Gagą i Bradleym Cooperem, a także energetyczne "Call on Me" Erica Prydza i kultowy kawałek "The Diva Dance" z filmu "Piąty Element" - poinformowała.



Dodatkowo, przez godzinę po pokazie, będzie można bawić się na rynku w rytmie najlepszych klubowych hitów.



Ze względów bezpieczeństwa na rynek Manufaktury nie będzie można wnosić własnych materiałów pirotechnicznych oraz alkoholu. W centralnym punkcie rynku będzie wydzielona bezpieczna strefa rodzinna dla rodziców i dzieci, a tego wieczoru cały rynek ma być objęty szczególnym dozorem ochrony.

Nie tylko Łódź rezygnuje z imprezy

Z miejskich imprez oraz pokazów sztucznych ogni zrezygnowano też m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Bełchatowie. Zabawa pod gołym niebem zorganizuje za to Tomaszów Mazowiecki.



W związku z wynikami ankiety, zorganizujemy miejskiego sylwestra na pl. Kościuszki tak jak robiliśmy to corocznie. Ze względu na wasze głosy, co do zwierzaków i oszczędności zrezygnujemy z pokazu sztucznych ogni - napisał na Facebooku prezydent miasta Marcin Witko.