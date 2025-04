Kontakt z naturą to coś więcej niż chwila relaksu – to realne wsparcie dla zdrowia psychicznego. Coraz więcej badań potwierdza, że przebywanie w lesie może skutecznie łagodzić objawy depresji, stresu i problemów z koncentracją.

/ Shutterstock

Spacery po lesie poprawiają zdrowie psychiczne - zmniejszają stres, poprawiają koncentrację i łagodzą objawy depresji.

Zielone recepty zamiast leków - lekarze w Wielkiej Brytanii coraz częściej zalecają kontakt z naturą jako formę terapii.

Nowe lasy leczą nie tylko planetę, ale i ludzi - sadzenie drzew pomaga w walce ze zmianami klimatu i wspiera dobrostan psychiczny.

Korzyści dla ciała i umysłu

Nie trzeba recepty, by poczuć się lepiej - wystarczy wyruszyć do lasu. Kąpiele leśne, pochodzące z Japonii, to forma terapii polegająca na uważnym i cichym przebywaniu wśród drzew. Nie chodzi tylko o spacer, ale o pełne zanurzenie wszystkich zmysłów w naturze: widzenie, słyszenie, wąchanie, dotykanie i... smakowanie powietrza.

Badania naukowe - cytowane m.in. przez Psychology Today - pokazują, że taka praktyka może poprawić pamięć, kreatywność, koncentrację oraz znacząco zmniejszyć poziom stresu.

W jednym z najnowszych badań przeprowadzonych w 2025 roku wykazano, że kąpiele leśne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora poprawiają funkcje poznawcze u osób starszych.

Inne badanie, obejmujące wyłącznie kobiety, wykazało wyraźne złagodzenie objawów depresji po regularnych spacerach wśród drzew. Co więcej, terapia w lesie może wspomagać leczenie chorób serca, radzenie sobie ze stratą, wzmacniać odporność i ogólnie poprawiać samopoczucie.

Zielona recepta zamiast tabletek

Coraz więcej lekarzy w Wielkiej Brytanii - zamiast wypisywać leki na depresję czy lęki - proponuje tzw. zielone recepty. Polegają one na zachęcaniu pacjentów do spędzania czasu na łonie natury: na spacerach, w ogrodzie, podczas wędkowania, pływania w jeziorze czy właśnie kąpieli leśnych.

To podejście, łączące ruch z kontaktem z przyrodą, okazuje się nie tylko skuteczne, ale i znacznie tańsze dla systemu ochrony zdrowia.

Dzięki rządowemu programowi o wartości 5,77 mln funtów udowodniono, że zielone recepty znacząco poprawiają zdrowie psychiczne i ogólną jakość życia pacjentów. Dla wielu osób to sposób na wyjście z izolacji, na odnalezienie spokoju i kontaktu ze sobą, a niekiedy również z innymi ludźmi o podobnych doświadczeniach.

Nowe lasy - nadzieja dla klimatu i psychiki

Oprócz dobroczynnego wpływu na zdrowie psychiczne, lasy odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu. Dlatego właśnie w Anglii powstaje pierwszy od ponad 30 lat Las Narodowy - Las Zachodni. Do 2050 roku ma tam zostać posadzonych aż 20 mln drzew, tworząc 2500 ha przestrzeni do odpoczynku i regeneracji.

Na jeszcze większą skalę działa były szef Reddita, Yishan Wong, który przez swoją firmę Terraformation dąży do odnowienia aż trzech miliardów akrów lasów na całym świecie. Wizja? Zasadzić bilion drzew. Choć celem jest głównie pochłanianie dwutlenku węgla, to nie sposób nie zauważyć: więcej lasów to także więcej naturalnych "ośrodków terapii" dla ludzi, którzy ich dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebują.