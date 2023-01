Koncertu wypełnionego muzyką inspirowaną Bożym Narodzeniem z różnych epok będzie można wysłuchać w piątek w Filharmonii Łódzkiej. Wcześniej zaplanowano otwarte spotkanie, podczas którego o muzyce opowie Piotr Matwiejczuk.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To jedno z wydarzeń przygotowanych przez łódzkie instytucje kultury z okazji święta Trzech Króli - jednego z najstarszych świąt chrześcijańskich.



Jak poinformowali organizatorzy koncertu, rozpocznie go najsłynniejszy instrumentalny utwór związany ze świętami - concerto grosso "Na Boże Narodzenie" Arcangela Corellego, który był twórcą tej formy.



Grupę concertina, czyli instrumentów solowych, tworzą w tym utworze skrzypce i wiolonczela, zaś osiem ogniw cyklu zestawionych zostało na zasadzie kontrastu tempa, rytmu, formy i charakteru. Ostatnia część to stylizacja muzyki pasterskiej, symbolizująca grę pasterzy betlejemskich przy żłóbku - wyjaśniono.



Styl koncertujący będzie obecny także w Suicie orkiestrowej D-dur Telemanna, opartej na wzorach francuskich i brzmiącej wyjątkowo odświętnie.



Program ma dopełnić kantata BWV 51 Bacha przeznaczona "na każdy czas", ale wyjątkowo pasująca do okresu świątecznego. Jej tekst - jak zwrócili uwagę artyści - mówi bowiem "o uwielbieniu Boga i jest dziękczynieniem za Jego pomoc". Zabrzmią także fragmenty oratorium "Mesjasz" Haendla, "uznanego przez największych sędziów za najpiękniejszą kompozycję muzyczną, jaką kiedykolwiek słyszano".



Koncert poprowadzi dyrygentka i skrzypaczka Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch. Artystka z Finlandii kieruje znanymi zespołami muzyki dawnej, a specjalizuje się w muzyce XVIII wieku. Współpracowała m.in. z orkiestrami Fransa Bruggena i Philippe'a Herreweghe'a.



Koncert rozpocznie się o godz. 19. Wcześniej Filharmonia zaprasza do sali kameralnej na otwarte spotkanie przedkoncertowe, podczas którego o muzyce opowie Piotr Matwiejczuk.