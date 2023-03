Ze względu na prace remontowe prowadzone na liniach kolejowych w woj. łódzkim na wielu trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) zamiast pociągów pojadą autobusy. Nowy rozkład regionalnego przewoźnika będzie obowiązywał od niedzieli.

