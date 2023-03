Policjanci zatrzymali cztery osoby pod zarzutem brutalnego pobicia 20-latka, do którego doszło w Gorzowie Wlkp. Napastnicy nagrali swój atak na telefonie. Film jest jednym z dowodów w sprawie.

Jedna z zatrzymanych osób / Policja

Zatrzymani są w wieku 16, 18 i 21 lat. Trzej dorośli usłyszeli zarzut pobicia i zostali w sobotę aresztowani na trzy miesiące. W sprawie zatrzymanego 16-latka sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich - mówi Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

O pobiciu gorzowscy policjanci zostali poinformowani w czwartek, ok. godz. 19. Funkcjonariusze pojechali do pokrzywdzonego 20-latka. Opisał on zdarzenie, do którego miało dojść godzinę wcześniej.

20-latek miał widoczne rozległe obrażenia twarzy. Jak relacjonował, zaatakowało go kilka znanych mu osób. Sytuacja miała mieć miejsce dwukrotnie, w krótkim odstępie czasu. Po pobiciu w okolicach mostu Lubuskiego w Gorzowie, podejrzani uciekli.



Podczas poszukiwań sprawców funkcjonariusze na ul. Nadbrzeżnej zauważyli dwie osoby, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem. Policjanci zatrzymali tam 18- i 21-latka. Krótko potem zatrzymani zostali 16- i 18-latek.



Ustalono, że pobicie było zarejestrowane telefonem. Na nagraniu widać, jak pokrzywdzony został brutalnie zaatakowany. Podejrzani uderzali go po całym ciele, był także kopany w głowę. Materiał jest zabezpieczony jako dowód w postępowaniu - dodał Jaroszewicz.