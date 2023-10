Od poniedziałku ( 2 października) zmiany rozkładów MPK i powrót tramwajów na ul. Narutowicza w Łodzi. Nowe rozkłady jazdy dotyczą kilku linii tramwajowych i autobusowych. Od soboty (7 października) tramwaje powrócą na ul. Narutowicza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe rozkłady jazdy obejmują linie: 2, 59, 80, 85, 96 i Z13. Głównie są to korekty rozkładów jazdy i minutowe przesunięcia, aby dopasować kursy do sugestii mieszkańców.

To ułatwienie przesiadek, dojazdów do pracy, czy szkoły - podkreśla Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Choćby linia 2 zyskała rano i wieczorem dodatkowe kursy do Kochanówki, zamiast zakończyć bieg przy Szczecińskiej.

Podobnie stało się na linii 80 na której pojawiło się więcej kursów przez Krzemieniecką, zgodnie z sugestiami pasażerów.

Największa jednak zmiana dotyczy linii 96, która w dni robocze w godzinach szczytu kursować będzie co 7,5 minuty, a po popołudniowym szczycie do ok. 20:30 co 10 minut. Zwiększy to znacznie liczbę kursów i zapewni lepsze połączenia dla mieszkańców Teofilowa i Widzewa.

Ponadto od października linia 55 kursuje z Retkini na Dąbrowę. Nie będzie już kursów na Młynek, które uruchomione były w okresie wakacyjnym.

Miniony weekend był też ostatnim, w którym w tym roku kursowały Łódzkie Linie Turystyczne. Zabytkowe autobusy i tramwaje spotkamy w kolejne wakacje.

Natomiast od soboty (7 października) wrócą tramwaje na ul. Narutowicza. "Dziewiątka" kursować będzie z Olechowa do Dworca Łódź Fabryczna przez Narutowicza.

"18" jeździć będzie z Retkini na dworzec Fabryczny. Tramwaje nie będą miały, jak do tej pory, łączonych brygad i zawracać będą przy Fabrycznym wokół parku, zgodnie z ruchem wskazówek zegarków. Tak więc dla obu linii przystanek będzie na pierwszym peronie od strony parku.

Natomiast linia 12 w obu kierunkach kursować będzie przez Al. Rodziny Poznańskich i ul. Tramwajową co ułatwi przesiadki z autobusów dojeżdżających do dworca.