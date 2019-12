​Historią 2-letniego Adasia żyła pięć lat temu cała Polska. Chłopiec wyszedł z domu w nocy, a został znaleziony po kilku godzinach skrajnie wyziębiony. RMF FM w Wigilię odwiedza rodzinę chłopca, którego w 2014 roku cudem uratowano.

Adaś pięć lat po tragicznych wydarzeniach / Marek Balawajder / RMF FM

Mały Adaś Ćwięczek z Zawady w noc z 29 na 30 listopada 2014 roku spędzał czas u babci w Racławicach. Nad ranem, niezauważony, wyszedł z domu. Na zewnątrz było -5 stopni. Dziecko znaleziono po kilku godzinach, kilkaset metrów od domu. Miał na sobie samą piżamkę, był w stanie głębokiej hipotermii - miał zaledwie 12,7 stopni. Policjant, który go odnalazł, zaniósł Adasia do najbliższego domu i prowadził reanimację do czasu przyjazdu karetki.

Mama Adasia, Paulina Ćwięczek, pamięta, że pierwsze momenty były nerwowe. Ratownik z karetki powiedział, że dziecko na razie nie żyje - mówi. Dziecko trafiło do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Nie dawał żadnych oznak życia - nie oddychał, nie miał czynności serca, ani odruchów neurologicznych. Cały czas modliliśmy się z mężem siedząc godzinami pod salą operacyjną. Dopiero z mediów dowiedzieliśmy, że Adaś jest przewieziony na oddział intensywnej terapii, że go ogrzali do 36 stopni - wspomina.

Rodzice 2-letniego Adasia przy łóżeczku syna w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu w 2014 roku / Jacek Bednarczyk / PAP

Adaś został podpięty do specjalnej aparatury. Na pewno był wstrząs jak go zobaczyłam na sali podłączonego pod te wszystkie aparatury. To był taki najgorszy moment - mówi mama chłopca. Po trzech dniach został wybudzony ze śpiączki i przez pewien czas oddychał za pomocą respiratora.

Święta chłopiec spędził pięć lat temu w szpitalu. Wigilia przy łóżku Adasiowym. Byli moi rodzice, była babcia, był dziadek, łamaliśmy się opłatkiem, barszczyk nawet mieliśmy, rybkę. Staraliśmy się stworzyć taki klimat świąteczny, nawet mieliśmy choinkę na sali - mówi Paulina Ćwięczek w rozmowie z Markiem Balawajdrem.

Jak on wybudził się, usiadł i zjadł, a jak zrobił pierwsze kroki, to było w ogóle tak, jakbym po raz pierwszy widziała jak moje dziecko idzie - opowiada.

Sam Adaś nie pamięta dokładnie sytuacji, w wyniku której znalazł się na granicy życia i śmierci. Wiem tylko to, że lunatykowałem - mówi dziś 7-letni chłopiec.

Adaś dziś ma 7 lat / Marek Balawajder / RMF FM

Lekarze są zdania, że małego Adasia udało się cudem uratować. Dodatkowo, zdarzenia listopadowej nocy, nie odbiły się znacząco na jego zdrowiu. Nie zostawiły śladu na jego sercu, mimo że bardzo długo był reanimowany.

Dr Tomasz Darocha z Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, które działa w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II mówił, że dotąd najbardziej wychłodzona osoba - kobieta ze Skandynawii - której udało się pomóc, miała 13,7 stopni Celsjusza.