Ma co najmniej 150 lat i jest ekstremalnie rzadkim okazem - to pomnik przyrody - buk, który rośnie w zabytkowym parku Źródliska II w Łodzi. Drzewo jest okazałe, ale już osłabione upływem czasu. Miasto wraz z Łódzkimi Opiekunami Drzew ratuje go dla przyszłych pokoleń.

Pobieranie zrazów do zaszczepienia rzadkiej odmiany buka ze 150-letniego drzewa w parku Źródliska II w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM Buk z parku Źródliska ma 150 lat (a może i więcej) i jest ekstremalnie rzadką odmianą. W Łodzi jest tylko jedno takie drzewo, a w Polsce - kilka. Ten okazały buk jest niekiedy określany przez dendrologów jako "Laciniata", czasem jako "Asplenifolia" lub "Incisa". Jego dni są policzone, dlatego miasto wspiera ratowanie tego okazu. Z tych ściętych gałązek wyrosną nowe drzewa - identyczne, jak stary buk / Agnieszka Wyderka / RMF FM Jak określają specjaliści, drzewo obecnie ponad 150-letnie, zapewne było sadzone w czasach Anny Scheiblerowej. Prawdopodobnie pochodzi ze sławnych berlińskich szkółek Spatha. Niestety, jego stan można określić jako bardzo zły. Buki to drzewa leśne. Mają cienką, gładką, jak skóra korę, która słabo zabezpiecza pień przed palącymi promieniami słońca. Ma temu zapobiegać nisko wykształcona korona, której gałęzie osłaniają pień przed poparzeniem. Na pniu buka widoczne są ubytki kory. Osłabione drzewa, rosnące w nieodpowiednich warunkach siedliskowych, są bardziej podatne na choroby. Pobieranie szczepów z buka / Agnieszka Wyderka / RMF FM Każdy rok dla tego cennego buka, może być ostatnim. Jedyną szansą na ratunek jest posadzenie jego potomstwa. Odmiany ozdobne buków można rozmnażać właściwie tylko przez szczepienie, ponieważ uprawiane z nasion nie powtarzają wiernie cech rośliny matecznej. Łódzkim społecznikom udało się namówić właściciela znanych szkółek i bogatej kolekcji unikalnych odmian drzew, by przyjął zrazy (sadzonki) buka z parku Źródliska i rozmnożył drzewo. Trzeba działać szybko, bo to jest najlepsza pora roku na szczepienie - zaznacza dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi - Maciej Riemer. Chcemy pozyskać pędy z tego drzewa na zrazy i dzięki temu zasadzimy kolejne cenne buki. Pozyskane z pomocą miasta sadzonki zostaną przewiezione do szkółki pod Ciechanowem, dzięki czemu niezwykle rzadka odmiana buka będzie mogła przetrwać. W Łodzi jest nieco ponad 300 bezcennych drzew pomnikowych. Zobacz również: Pijany kierowca wiózł 9-latkę i spowodował kolizję

