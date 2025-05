Słup energetyczny stoi na środku skrzyżowania w miejscowości Bolimów w Łódzkiem. To efekt wybudowania nowej, lokalnej drogi i pozostawienia w dotychczasowych miejscach słupów energetycznych. Burmistrz tłumaczy, że inwestycja nie została zakończona, ale mieszkańcy są przekonani, że sytuacja tak szybko się nie zmieni.

Bolimów: Na środku skrzyżowania stoi słup energetyczny / Magdalena Grajnert / RMF FM

"Bezsens goniący bezsens"

Kiedy patrzę na ten słup, przypominają mi się filmy Barei i bezsens goniący bezsens - mówi reporterce RMF FM jeden z mieszkańców.

Podobną sytuację widziałem na zdjęciach gdzieś z Syberii i nigdy nie myślałem, że będę tak blisko widział taką sytuację - dodaje inny.

Pewne rzeczy nie zostały dopatrzone, dopilnowane w odpowiednim momencie - mówi kolejny z mężczyzn. Oczywiście słupy można przenieść, ale to powinno być zrobione już wcześniej. To, że wyszło odwrotnie, wyniknęło z czyjegoś powodu - dodaje.

"Żeby przejechać przez skrzyżowanie, trzeba wjechać na chodnik"

Mieszkańcy, którzy poinformowali RMF FM o drogowym absurdzie, mają też obawy dotyczące bezpieczeństwa.

To jest jakaś prowizorka, nie ma żadnego zabezpieczenia, ktoś może w ten słup uderzyć, bo nikt się nie spodziewa na środku skrzyżowania słupa - mówi nam mieszkaniec Bolimowa.

Poza tym, żeby przejechać przez skrzyżowanie, trzeba wjechać na chodnik, żeby ten słup ominąć. To chyba nie jest normalne - wyjaśnia.

Bolimów: Na środku skrzyżowania stoi słup energetyczny Gorąca Linia RMF FM

"Wycieczek tu nie przewidujemy"

Burmistrz Bolimowa Marzena Słojewska przyjechała na miejsce, w którym stoi budzący kontrowersje słup, żeby porozmawiać z reporterką RMF FM.

Inwestycja nie jest jeszcze zakończona, ponieważ do połowy lipca jest jedynie pewnym etapem. Teraz wykonawca czeka, aż przeprojektujemy ten fragment linii (energetycznej - przyp. red.) i podpiszemy porozumienie w tej sprawie z energetyką - mówi nam Marzena Słojewska, burmistrz miasta i gminy Bolimów.

Bolimów: Na środku skrzyżowania stoi słup energetyczny / Magdalena Grajnert / RMF FM

Musimy, niestety, wprowadzić pewne zmiany na tym gruncie. To jest grunt rolny i musimy go zamienić na grunt drogowy. I teraz ta procedura trwa. Do końca maja powinna się zakończyć. Wtedy wykonawca przełoży słup, przeprojektujemy linię na tej kolizji i to wszystko - wyjaśnia.

Nasza dziennikarka dopytywała, dlaczego potencjalnie niebezpieczne miejsce nie zostało zabezpieczone i oznaczone.

Raczej wycieczek tu nie przewidujemy, jeżeli już to chodzą piesi i mieszkańcy - mówi nam Marzena Słojewska. Oznaczenie powinien zrobić wykonawca, on za to odpowiada, ja tu stoję pierwszy raz od dłuższego czasu. Życzyłabym sobie, żeby do połowy lipca słup zniknął i mam nadzieję, że tak będzie - dodaje burmistrz.

Gmina uzupełnia dokumentację

Jak ustaliła nasza dziennikarka, Urząd Gminy Bolimów zwrócił się do PGE Dystrybucja RE Łowicz z wnioskiem o Warunki Usunięcia Kolizji w grudniu 2022 roku.

"Od tego czasu jednak wpływały dodatkowe wnioski, które nie pozwoliły na zawarcie Umowy Usunięcia Kolizji. Ostatnie warunki usunięcia kolizji PGE Dystrybucja wydała w październiku 2024r i te warunki są w procedowaniu" - czytamy w korespondencji.

"Obecnie Gmina Bolimów musi uregulować stan prawny zabudowywanych nowych urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomościach. Po uzupełnieniu dokumentacji przez Gminę, możliwe będzie podpisanie z Gminą Umowy Usunięcia Kolizji i przystąpienie do realizacji zadań związanych z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej. Termin usunięcia kolizji jest ściśle związany z uzupełnieniem dokumentacji. Po podpisaniu Umowy Usunięcia Kolizji z Gminą Bolimów - będzie można niezwłocznie przystąpić do przebudowy sieci" - zaznaczono.

Łącznie w ramach inwestycji planowane jest przeniesienie czterech słupów, w tym tego stojącego na środku nowego skrzyżowania. Mieszkańcy Bolimowa podkreślają, że to nie będzie szybki proces, bo jedna z działek, na której miałby się znaleźć przeniesiony słup, nie ma uregulowanej sytuacji prawnej.

Nasza reporterka dopytywała burmistrz Słojewską czy grunt, na którym mają stanąć słupy, jest własnością gminy. Na czas publikacji tego artykułu nie uzyskała odpowiedzi.