Na łódzkim Młynku powstało pierwsze boisko do unihokeja. Tak właśnie działa Łódzki Budżet Obywatelski. Obiekt sportowy będzie dostępny zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów.

Budżet Obywatelski na Młynku - boisko do unihokeja / Fot. Radosław Jóźwiak / Materiały prasowe

Pole gry na Młynku ma wymiary 38 x 19 m i zastosowano na nim najnowocześniejszą nawierzchnię typu Coutry (modułową nawierzchnię sportową wykonaną z polipropylenu). Takie podłoże daje bardzo dobrą amortyzacją, wysoką wytrzymałość i trwałość.

Na boisku są też piłkochwyty, bramki i ławki. Wokół uporządkowano tereny zielone. Z boiska korzystać mogą wszyscy łodzianie: nie tylko profesjonaliści. Amatorzy tej gry zespołowej mogą szlifować umiejętności.

Unihokej jest sportem drużynowym przypominającym hokej na lodzie, ale rozgrywanym na twardej nawierzchni. Drużyna składa się z pięciu zawodników i bramkarza, a celem gry jest zdobycie większej liczby bramek niż rywale.

Boisko do unihokeja na łódzkim Młynku / Fot. Radosław Jóźwiak / Materiały prasowe

Koszt łódzkiego boiska, to ponad 320 tys. zł, a powstało ono dzięki głosom mieszkańców oddanym w Łódzkim Budżecie Obywatelskim.

Od 2015 roku do chwili obecnej, dzięki ŁBO, na Młynku powstały: ścieżki piesze i rowerowe, siłownia plenerowa, miejsca grillowe, boisko do siatkówki plażowej z ławkami, koszami i siedziskami wokół. Na placu zabaw zamontowano nowe zabawki - w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wybudowano zupełnie nową przystań, a przy budynku MOSiR-u charakterystyczne młyńskie koło.

Budżet Obywatelski pozwolił także kupić nowy sprzęt pływający: łodzie canoe i robiące furorę nie tylko wśród najmłodszych - rowery wodne w kształcie flamingów. Wszystkie te inwestycje, to wartość około 5 mln złotych.

W tym roku na placu zabaw dla dzieci na Młynku staną dodatkowe zjeżdżalnie i powstanie park pełen przeszkód oraz stacja street workout. Wszystkie te projekty zostały zgłoszone i wygrały w ramach 9. edycji ŁBO.

Rozpoczęcie X edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowane jest na 20 kwietnia. Pierwszy etap BO to składanie wniosków, a później łodzianie będą mieli ponad miesiąc na przelanie swoich pomysłów na formularz BO. Wnioski będzie można składać papierowo (do 9 maja) oraz elektronicznie (do 23 maja).