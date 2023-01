1 lutego w Łodzi uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa F1, która zapewni dojazd do pracy osobom zatrudnionym w zachodniej części Jędrzejowa Przemysłowego, gdzie działa kilka centrów logistycznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Autobus F1 będzie kursować dworca Łódź Dąbrowa ulicami Dąbrowskiego i Tomaszowską do Jędrzejowskiej. Wraz z rozwojem strefy przemysłowej planowane jest wydłużenie linii w kierunku ul. Przyjacielskiej - poinformował w poniedziałek Grzegorz Gawlik z Urzędu Miasta Łodzi.

Uruchomienie nowej linii było konsultowane z pracownikami. Na tej podstawie opracowano rozkład jazdy linii F1. Dojazd do dworca Łódź Dąbrowa oraz do przystanku przy ul. Podhalańskiej ma ułatwić przesiadkę do tramwaju i pociągu. Przejazd pomiędzy Dąbrową a Jędrzejowem Przemysłowym trwa tylko 10 minut.