Na dziecięcy oddział psychiatryczny szpitala im. Babińskiego w Łodzi regularnie zagląda terapeutka India. To 6-letnia, czarna flat coated retrieverka, bardzo energiczna i otwarta na kontakt z człowiekiem. Wywołuje uśmiech, pozwala łagodzić stres i zapomnieć na chwilę o problemach.

India u małych pacjentów łódzkiego szpitala / Magdalena Grajnert / RMF FM

India nieprzypadkowo pracuje z ludźmi. To bardzo inteligentny pies, specjalnie wybrany do prowadzenia terapii.

Ona nie może żyć bez człowieka, potrzebuje stałego kontaktu - mówi nam Paulina Wilk, dogoterapeutka i właścicielka Indii. Ja od 15 lat pracuję z młodzieżą i z dziećmi z różnymi zaburzeniami jako logopeda i pedagog specjalny. Chociaż jesteśmy zapraszane do przedszkoli czy żłobków, to jednak oddziały psychiatryczne, młodzież i dzieci to nasze miejsce - dodaje.

Pies to niezastąpiona pomoc, bo jego obecność zawsze przełamuje lody. Chociaż młodzi pacjenci szpitala psychiatrycznego mogą usiąść na krzesłach, nigdy nie korzystają z takiej możliwości.

India / Magdalena Grajnert / RMF FM

Chcą, żeby ten kontakt był jak najsilniejszy i siadają na podłodze - tłumaczy dogoterapeutka. Stale tu pracujemy i często z dziećmi, które spędzają w szpitalu wiele czasu. W takich przypadkach często pozwalamy sobie nie tylko na kontakt z psem, nie tylko na ten pierwszy szczebel terapii, ale już na terapię kryzysową. Od uśmiechu i dobrej zabawy młodzież zaczyna poważne tematy. Pojawiają się różne wspomnienia i przeżycia, czasami dobre, czasami złe - wyjaśnia.

Terapia to dla Indii praca i najważniejsze, to nie zrazić jej do zajęć, bo musi z nich czerpać radość. Pracuje dwa, trzy razy w tygodniu, najwyżej godzinę. Potem ma zapewniony spacer w lesie, pływanie, żeby odreagować - tak jak człowiek.

Są trzy komponenty: ja, jej bliskość i przewodnik, smaczki, czyli motywacja do pracy, jak dla nas pieniądze. I trzecie - zabawa, żeby mogła odreagować - mówi Paulina Wilk. Wtedy pies jest naprawdę szczęśliwy - dodaje. Moc merdającego ogona i uśmiechu pomogła już ponad 13 tysiącom osób.

India i jej właścicielka Paulina Wilk / Magdalena Grajnert / RMF FM

India pracuje w ramach programu prowadzonego przez Fundację Dr Clown. Tylko w Łódzkiem w 2022 roku dobroczynny wpływ czworonogów odczuło ponad 1.200 małych pacjentów i seniorów.

Od pięciu lat, czyli od początku trwania programu, liczba dzieci i młodzieży z kilkunastu miast w Polsce, które wzięły udział w zajęciach z wyszkolonymi psami i certyfikowanymi dogoterapeutami, wzrosła blisko czterokrotnie. Od 2021 roku programem objęto także seniorów w Domach Pomocy Społecznej.